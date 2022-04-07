Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn

Xã hội 07/04/2022 19:49

Liên quan tới vụ việc chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, 3 tháng sau đầu thú khi công an vào cuộc, chiều 7/4, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng khám nghiệm nhà ở của nạn nhân để điều tra vụ án mạng kinh hoàng rúng động tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt.

Liên quan tới vụ việc chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, 3 tháng sau đầu thú khi công an vào cuộc, theo nguồn tin từ Người Lao Động, chiều 7/4, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khoanh vùng khám nghiệm nhà ở của nạn nhân để điều tra vụ án mạng kinh hoàng rúng động tại khu vực Cầu Đất, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt.

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 1
Vị trí phát hiện thi thể đang phân hủy - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, nạn nhân được xác định là chị T.T.K.T. (sinh năm 1997, lao động tự do). Kkhoảng 16h ngày 6/4, trong khi đang làm vườn, một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một khu đất gần miếu Thổ thần của xóm Trại Thiếc. Sau đó, người này phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp nên hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng. 

Đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1992, lao động tự do) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ. Ngay sau đó, Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 2
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới vụ việc, Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, làm việc với cơ quan điều tra, Trí khai nhận cuối năm 2021, trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình, đã dùng dao đâm chết vợ, sau đó đưa xác vợ ra vườn cách đó khoảng 200m và đào hố, chôn phi tang.

Theo ghi nhận của Người Lao Động, tại hiện trường phát hiện thi thể, bà Trần Thị Kim Phượng (mẹ của nạn nhân T.T.K.T) khóc nức nở xót thương cho con gái, bộc bạch: "Đến sáng hôm nay tôi vẫn đi làm, không biết con gái gặp chuyện. Tôi nghĩ con gái tôi đi làm ở TP.HCM chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng Trí giết. Tết và ngày giỗ (ngày 7/2 Âm lịch) vừa rồi nó vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoại chơi, nhưng nói là vợ đi làm xa".

Mẹ ruột nạn nhân trong vụ chồng giết vợ, giấu xác trong vườn cà phê, nghẹn ngào nhìn ụ đất chôn con gái, hé lộ về cuộc gặp gỡ cuối với người con rể tàn nhẫn - Ảnh 3
Hiện trường vụ án - Ảnh: VTV

Bà Phượng xót xa cho biết, gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ cũng như dò hỏi nhiều người nhưng không có thông tin gì về nạn nhân. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Thanh Trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói là đi bán cà phê ở TP.HCM.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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