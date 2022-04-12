Sáng ngày 12/4, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang), nghi phạm trong vụ án sát hại nữ chủ shop quần áo vào tối 11/4.

Theo nguồn tin từ Sức khỏe và Đời sống, liên quan đến vụ sát hại chủ shop quần áo tại Bắc Giang, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) - nghi phạm giết chủ cửa hàng quần áo vào tối 11/4 vừa qua.

Hiện trường vụ án mạng diễn ra vào tối ngày 11/4 - Ảnh: Zing News

Cụ thể, Hà lẩn trốn là một ngôi nhà hoang cách hiện trường nơi xảy ra vụ án chỉ khoảng 200m. Hiện cơ quan điều tra đang đấu tranh với nghi phạm để làm rõ vụ án.

Đáng chú ý, theo những hình ảnh ghi lại tại địa điểm bắt giữ đối tượng Hà, không ít người nhận định nghi phạm đã trốn trong một chuồng lợn bỏ hoang để tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Nghi phạm được cho là đã lẩn trốn trong chuồng lợn tại một căn nhà bỏ hoang gần nơi gây án - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, tối ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc, khoảng 20h cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, chị Dương Thị T.M. (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng) bị Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.

Chị M. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều người gửi lời tiếc thương đến cô chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: 'Tuổi thanh xuân đang còn dang dở' Trên trang Facebook cá nhân được cho là của nữ chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang, nhiều bạn bè và cả những người không quen biết cũng gửi lời chia buồn trước sự ra đi thương tâm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-noi-tru-an-cua-nu-nghi-pham-trong-vu-sat-hai-chu-shop-quan-ao-o-bac-giang-la-dia-diem-khong-ai-ngo-toi-461743.html