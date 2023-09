Sau khi gây án, Hà vào ngôi nhà hoang gần hiện trường lẩn trốn thì bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tân Yên và lực lượng công an bắt giữ thành công nghi phạm đâm chết chủ shop quần áo ở Tân Yên.

Cụ thể, danh tính đối tượng là Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên). Theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Giang, đến 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, đối tượng Phạm Thị Hà đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn Nhã Nam.

Sau khi gây án, trong quá trình lẩn trốn, Hà đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành. Tại cơ quan công an, nghi phạm đã khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân.

Nghi phạm sát hại chủ shop quần áo đã bị công an bắt giữ tại ngôi nhà hoang gần hiện trường - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin của báo Thanh niên, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11/4, Hà đã đến cửa hàng quần áo của chị D.T.T.M (25 tuổi, trú TT. Nhã Nam) rồi bất ngờ dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ chị M. khiến nữ chủ shop quần áo bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, PC02 Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra và truy bắt Phạm Thị Hà.

Theo PC02 Công an tỉnh Bắc Giang, thời điểm bắt giữ, Hà có tâm lý ổn định, không chống đối. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

