Nhiều người gửi lời tiếc thương đến cô chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: 'Tuổi thanh xuân đang còn dang dở'

Xã hội 12/04/2022 08:29

Trên trang Facebook cá nhân được cho là của nữ chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang, nhiều bạn bè và cả những người không quen biết cũng gửi lời chia buồn trước sự ra đi thương tâm này.

Liên quan đến vụ chủ shop bị sát hại dã man, theo báo Giao thông đưa tin, sáng 12/4, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm nghi phạm Phạm Thị Hà (SN 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, Tân Yên).

Trước đó, tài liệu điều tra cho thấy Phạm Thị Hà đã ra tay sát hại một chủ shop quần áo rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng cho hay, nạn nhân bị chém khoảng 19 nhát dao trên người nên tử vong tại chỗ.

Nhiều người gửi lời tiếc thương đến cô chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: 'Tuổi thanh xuân đang còn dang dở' - Ảnh 1
Hiện trường vụ sát hại dã man ở Bắc Giang - Ảnh: Zing News

Vụ sát hại dã man này khiến nhiều người bàng hoàng. Trên trang Facebook cá nhân có tên T.M được cho là của nạn nhân trong vụ việc, rất nhiều bạn bè đã vào để lại lời chia buồn, tiếc thương trước sự ra đi thương tâm này. Nhiều người còn tiết lộ cô gái ngoài đời hiền lành, ngoan ngoãn.

Một tài khoản tên A.L gửi lời tiếc thương sâu sắc: "Thương chị, tiếc cho 1 tuổi thanh xuân đang còn dang dở. Hãy nhớ rằng là dù nơi nào vẫn luôn xinh đẹp, luôn hạnh phúc nhé chị. Mong gia đình chị sớm vượt qua nỗi đau này".

Bên cạnh đó, nhiều người dù không quen biết nạn nhân cũng gửi lời chia buồn đến cô gái xấu số. "Yên nghỉ bạn nhé, dù không biết bạn là ai nhưng vẫn muốn gửi tặng bạn một nhành hoa trắng, một lời tiễn biệt" - một người dùng mạng chia sẻ.

Nhiều người gửi lời tiếc thương đến cô chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: 'Tuổi thanh xuân đang còn dang dở' - Ảnh 2
Nhiều người gửi lời tiếc thương đến cô chủ shop quần áo bị sát hại dã man ở Bắc Giang: 'Tuổi thanh xuân đang còn dang dở' - Ảnh 3
Nhiều người gửi lời chia buồn cho cô gái xấu số - Ảnh: Chụp màn hình

Theo báo Dân Việt thông tin trước đó, tối 11/4, Công an huyện Tân Yên nhận tin báo của người dân về việc chủ một chủ cửa hàng quần áo ở thị trấn Nhã Nam bị sát hại. Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết nạn nhân là nữ giới. Nghi phạm được xác định là một phụ nữ. Trong đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức truy bắt nghi phạm.

Nạn nhân là chị D.T.T.M (SN 1997) - chủ hàng quần áo thời trang tại thị trấn Nhã Nam. Ban đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn nhỏ giữa Hà và chị M, sau đó nghi phạm dùng dao đâm chém nhiều nhát khiến chị M. tử vong.

Ngay trong đêm 11/4, đại tá Bùi Huy Nam, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng.

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