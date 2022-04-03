Trong lúc mâu thuẫn, người chồng bực tức đánh vợ khiến chị phải chạy đi lánh nạn, thấy vậy, người chồng bực tức và đốt quần áo của vợ để cảnh cáo, hậu quả làm cháy rụi luôn căn nhà.

Theo thông tin trên Dân Việt, Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang lập hồ sơ để làm rõ, xử lý đối với Nguyễn Minh Phụng (ngụ ấp Hộ, xã Tân Điền) do đã thực hiện hành vi hủy hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 30/3, Phụng mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng, sau đó dùng tay đánh vợ là chị Phan Thị Thu T (39 tuổi). Thấy chồng quá hung dữ, chị T. bỏ chạy để khỏi bị đánh. Ngay lúc đó, Phụng liền đe dọa, nếu rời đi là sẽ đốt hết quần áo, mùng mền để khỏi có mà... mặc.

Mâu thuẫn, chồng đánh vợ rồi đốt quần áo của vợ làm cháy luôn căn nhà. Ảnh minh họa

Dẫn tin từ Phát Luật và Bạn đọc, vì quá hoảng sợ, chị T. đã chạy sang nhà hàng xóm để tránh mặt. Lúc này cơn bực tức của Phụng không còn kiềm chế được nên đã dùng bật lửa đốt mền mùng rồi rời khỏi nhà đi tìm vợ.

Hậu quả, khoảng hơn 30 phút sau, khi quay trở về thì căn nhà đã bị cháy rụi cùng 2 xe máy, tủ lạnh, quạt máy, toàn bộ vật dụng sinh hoạt bên trong. Một số người dân xung quanh cho biết khi phát hiện đã tham gia cứu chữa nhưng không thể dập được do đám cháy bùng phát nhanh khi gặp gió.

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