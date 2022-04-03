Nghịch tử đánh, đạp, đập đầu mẹ vào tường dẫn đến tử vong, nguyên nhân vì thấy chăm sóc mẹ là 'gánh nặng'

Xã hội 03/04/2022 14:08

Đi nhậu về, người đàn ông liên tục đánh, đá, đập đầu mẹ ruột vào tường khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong trong bệnh viện.

Theo thông tin trên báo Công An Nhân Dân, ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Kiên Được (SN 1988, ngụ xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, vào đêm 30/3, sau khi đã uống rượu cùng bạn, đối tượng Được về nhà và thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị Bông (SN 1954) đang nằm ngủ. Người đàn ông này suy nghĩ về việc mẹ có nhiều người con nhưng chỉ mình chăm sóc nên bực tức, cho rằng việc chăm sóc mẹ là một gánh nặng.

Nghịch tử đánh, đạp, đập đầu mẹ vào tường dẫn đến tử vong, nguyên nhân vì thấy chăm sóc mẹ là 'gánh nặng' - Ảnh 1
Đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công An Nhân Dân)

Được sau đó đã gọi mẹ thức dậy để nói chuyện, rồi xảy ra cự cãi. Lúc này, Được đã dùng tay, chân đánh và đá liên tiếp vào người bà Bông, mặc cho người mẹ năn nỉ, van xin. Không chỉ không dừng tay, đối tượng sau đó tiếp tục đập mạnh đầu mẹ ruột vào bức tường bằng nhiều lần, làm mẹ té ngã.

Bà Bông sau đó đã bỏ chạy ra phía trước sân nhà, rồi nằm xuống nền đất và bất tỉnh. Thấy mẹ gọi không trả lời nên Được bế mẹ vào trong nhà.

Dẫn tin từ Vietnam Net, đến ngày 31/3, Được cùng người thân đưa bà Bông đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh khám, điều trị. Đến ngày 1/4, sau một ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong.  

Nghi phạm Được sau đó đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

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