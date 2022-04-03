Thông tin SỐC về nữ nghi phạm trong vụ cháy tại Phú Đô sau khi khám xét nhà: Đã có chồng và con trai 5 tuổi

Chồng của đối tượng Hải cho biết cả 2 đều quê Nam Định, thuê nhà trọ mưu sinh tại Hà Nội và hiện đều là nhân viên nhà hàng thuộc hệ thống buffet nổi tiếng trên địa bàn. Căn phòng trọ mà nữ nghi phạm sinh sống cùng chồng con rộng chưa đầy 20m2. Người chồng cũng cho biết cuộc sống của họ diễn ra bình thường, anh cũng không hề nhận thấy điều khác lạ từ vợ mình, càng không biết việc cô ta “cặp kè” với anh Chẩu Việt H, trú tại Tuyên Quang.

Dẫn tin từ An Ninh Thủ Đô, thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin cho biết khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định, đối tượng đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến 1 người tử vong trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, các điều tra viên bất ngờ khi chồng và con của người phụ nữ này đang sinh sống tại đây.

Trước đó, dẫn tin từ Dân Việt, sau khi bị bắt vì hành vi phóng hỏa đốt xe máy dẫn đến cháy nhà trọ trên địa bàn phường Phú Đô, hậu quả khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương nặng trong đó có 2 trẻ em, tại cơ quan công an, đối tượng Trần Thị Thanh Hải khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành động của mình là vì bị "ngăn cấm tình cảm".

Cụ thể, người phụ nữ này khai bản thân mình có quan hệ tình cảm nam nữ với bạn trai là anh Chẩu Việt H. (SN 1994, ở Tuyên Quang). Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện có thai với anh H. nhưng bị gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Từ đây giữa Hải và bạn trai mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Hải trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Về phía các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn vì "điên tình" này, theo thông tin từ báo Giao Thông, nạn nhân tử vong trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, trú thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội). Chị A. đang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới.

Nam nạn nhân vụ cháy đang trong cơn nguy kịch. (Ảnh: Giao Thông)

Ngoài 1 nạn nhân tử vong, thì còn có 4 người đang cấp cứu, trong đó có 3 mẹ con trong một gia đình. "Có 3 mẹ con trong một gia đình bị bỏng thì người nặng cháu bé 2 tuổi, bị bỏng 15%. Nạn nhân thứ 4 là một nam thanh niên bị bỏng sâu, tiên lượng xấu", lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia chia sẻ.

Đại diện khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho hay, nạn nhân bị bỏng sâu, đang nguy kịch tên là Nguyễn Mạnh Dũng (30 tuổi). Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng suy hô hấp, hiện tại bệnh nhân đang chưa thoát sốc, phải thở máy và đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.