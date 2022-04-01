Xót xa trước những dòng tin nhắn cuối cùng của cô gái đang mang thai tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô

Xã hội 01/04/2022 17:40

Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng, nhiều người vô cùng nghẹn ngào trước những dòng tin nhắn gửi người thân của nữ nạn nhân N.T.M.A. (sinh năm 1997).

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ hỏa hoạn ở Phú Đô (Hà Nội) vào tối ngày 31/3 khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương, Công an quận Nam Từ Liêm hiện đang phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Nạn nhân tử vong trong vụ việc được xác định là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) ở tại Phòng 601, Nhà số số 4, Ngõ 60 đường Phú Đô, tổ 4, phường Phú Đô quận Ham Từ Liêm. Chị A. hiện đang là nhân viên một công ty công nghệ.

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Hiện trường vụ cháy khiến 6 người thương vong - Ảnh: Vietnamnet

Theo lãnh đạo UBND xã Tản Lĩnh cho biết, chị A. là con cả trong gia đình 3 anh em. Sau khi học xong Đại học A. ở nội thành làm việc. Vị lãnh đạo cho hay: "Nạn nhân đang mang mang thai tháng thứ 2 và sắp làm đám cưới, vụ việc xảy ra quá đau xót".

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Nạn nhân xấu số tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Phú Đô - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã hoàn tất tất thủ tục mai táng cho nạn nhân. Bên cạnh đó, Pháp luật và bạn đọc đưa tin, sự việc xảy ra đối với chị A. khiến tất cả người thân, bạn bè không khỏi bàng hoàng, đau xót. Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, rất đông cư dân mạng vào gửi lời chia buồn tới nạn nhân xấu số. Dưới bài viết, nhiều người còn truyền tay nhau bức ảnh chụp lại dòng tin nhắn cuối cùng của M.A gửi tới người chị gái thân thiết. Trong tâm trạng hân hoan, M.A thông báo cho chị biết 2 tháng nữa mình sẽ làm đám cưới. 

Đọc lại dòng tin nhắn cách đây 1 ngày, chị gái M.A đau đớn: "Thương em gái chị. Mới hôm qua còn nhắn tin với chị bảo “Em sắp cưới. Chị chuẩn bị váy vóc dần đi nhé”. Vậy mà… xót xa quá em ơi. Cầu nguyện cho em và con được siêu thoát". 

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Những dòng tin nhắn cuối cùng của nạn nhân khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Ngoài ra, theo Dân Việt đưa tin, lãnh đạo Đội cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đánh giá, nhiều khả năng nạn nhân chạy rồi bị trượt ngã dẫn đến tử vong. Hoặc khả năng thứ 2 là nạn nhân thấy khói, ngó ra xem thì bị sốc ngạt dẫn đến rơi từ trên xuống. Vị lãnh đạo cũng phủ nhận thông tin việc người bị nạn ngã vào xe máy đang cháy.

"Theo vị trí của nạn nhân nằm không thể chạy xuống tầng 1 rồi ngã được, khả năng là bị rơi", vị này nói thêm.

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