Sau khi bắt giữ nữ nghi phạm phóng hoả đốt nhà trọ khiến 1 người chết, 5 người bị thương, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có những thông tin mới về sự việc thương tâm này.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong, theo báo Dân Việt, vào sáng ngày 1/4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ một đối tượng nữ để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngõ 60 phố Phú Đô khiến 1 người chết, 5 người bị thương.

Đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đối tượng đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà. Camera đã quay lại được toàn bộ quá trình phóng hoả ngôi nhà của một đối tượng. Tuy nhiên, đến khoảng 8h30 cùng ngày, nữ nghi can có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đang tiến hành đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.

Nữ nghi phạm trong vụ phóng hỏa hoạn làm 6 người thương vong - Ảnh: Dân Việt

Nguyên nhân ban đầu gây nên vụ hỏa hoạn thương tâm này được xác định do mâu thuẫn. Trước đó, theo Vietnamnet, vào ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về đám cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay sau đó, Trung tâm thông tin Chỉ huy điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn, tổ chức chữa cháy.

Khoảng 19 giờ 12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng 10 phút đó.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Theo cảnh sát, khu vực cháy là nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 mét vuông. Một người đã tử vong. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu được năm người bị thương (trong đó có bốn trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho bảy người.

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản.

Ám ảnh lời kể của những người sống sót trong vụ cháy nhà cho thuê khiến 1 người tử vong ở Hà Nội Liên quan đến vụ hoả hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, những người dân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc.

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