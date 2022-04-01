Ám ảnh lời kể của những người sống sót trong vụ cháy nhà cho thuê khiến 1 người tử vong ở Hà Nội

Xã hội 01/04/2022 09:47

Liên quan đến vụ hoả hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, những người dân sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc.

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào tối 31/3, theo Công an TP.Hà Nội, vào 19 giờ 6 phút cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 4 ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Công an TP.Hà Nội, qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy nên lực lượng chức năng đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Lực lượng cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

vu hoa hoanÁm ảnh lời kể của những người sống sót trong vụ cháy nhà cho thuê khiến 1 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2
Nhiều xe máy bị thiêu rụi bởi vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát khỏi vụ hỏa hoạn, anh V. - một người thuê trọ tại ngôi nhà cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì anh đang ngủ, mọi người trong nhà hô hoán có cháy, mở cửa thì anh phát hiện khói đen bốc lên ngùn ngụt từ dưới lên, chỉ sau khoảng vài chục giây mở cửa, khói đen đã bao trùm phòng của anh. Sau đó, anh trèo sang mái nhà hàng xóm thì anh và những người khác ở đây chờ đến khi cứu hộ đến. 

Anh cho biết: "Khi phát hiện đám cháy, chỉ kịp tìm chiếc khăn thấm ít nước rồi chạy ra ban công. Tuy nhiên người hàng xóm đối diện bảo chạy lên tầng 7 nhà hàng xóm đi vì trên đấy có lối thoát. Lúc này cũng có 3 người khác đã trèo sang lánh nạn".

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Vụ cháy khiến nhiều người bị thương - Ảnh: báo Lao Động

Bên cạnh đó, chia sẻ với báo Lao Động, anh V.H sống tại tầng 6 khu nhà trọ cho biết, khoảng 19h15 khi cùng anh trai nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng hô cháy. Chưa kịp tìm hiểu cháy ở đâu, khói từ bên ngoài bốc vào phòng.

Anh Hoàng kể lại: "Mình mở cửa ra thì khói đen kịt hành lang không thể thấy đường, hai anh em phải dùng đèn điện thoại soi đường, cố nhịn thở để chạy lên tầng thượng. Mình không thể chạy xuống các tầng dưới vì khói mù mịt nên chạy trở lên sân thượng, tới nơi thì thấy thêm 4, 5 người tại đấy".

Đồng thời, tại thời điểm xảy ra họa hoạn, anh Hoàng cho biết, không rõ tình hình của những người còn lại. Anh cùng một số người ngồi chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.

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