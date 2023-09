Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, vào tối 31/3, theo Công an TP.Hà Nội, vào 19 giờ 6 phút cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại địa chỉ số 4 ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo Công an TP.Hà Nội, qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy nên lực lượng chức năng đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Lực lượng cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.