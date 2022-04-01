Người đàn ông vì ghen tuông đã mua xăng về đổ ra nền nhà và khống chế con gái (7 tuổi) nhằm gây sức ép để được gặp bạn gái.

Thông tin trên Vietnam Net, ngày 1/4, Công quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Lê Xuân Dân (SN 1982, hộ khẩu thường trú ở huyện Chương Mỹ) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông vì ghen tuông đã mua xăng về dọa đốt nhà cùng con gái (7 tuổi) nhằm gây sức ép để được gặp bạn gái.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 30/3, Lê Xuân Dân sau khi mua xăng đã đi về nhà tại 84 ngõ 1144 Quang Trung, phường Yên Nghĩa (Q.Hà Đông) đổ ra nền nhà, rồi sau đó giữ con gái là cháu L.N.T.A. (SN 2015, phường Kim Mã, Ba Đình) bên cạnh và đe dọa đốt nhà.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận hiện trường. (Ảnh: Vietnam Net)

Nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông đã xin chi viện từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) đưa người và phương tiện tới ứng cứu. UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông cũng huy động các ban ngành, đoàn thể có mặt tại hiện trường vận động đối tượng.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, qua vận động ban đầu, yêu cầu của Lê Xuân Dân là muốn chị Nguyễn M.N (SN 1978 ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) – là bạn gái của Dân đến nói chuyện.

Nguyên nhân là do chị Ngọc không nghe điện của Dân nên đối tượng nảy sinh ghen tuông. Suy nghĩ quẩn, Dân đã đi mua xăng về doạ đốt nhà cùng con gái để gây sức ép để được gặp bạn gái.

Lực lượng cảnh sát khống chế bắt giữ, người đàn ông tại hiện trường. (Ảnh: Giao Thông)

Qua nhiều giờ vận động, người này vẫn cố thủ ở trong nhà. Đến khoảng 23h10 cùng ngày (30/3), bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Hà Đông đã khống chế được Lê Xuân Dân đưa về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lời khai của nam thanh niên táo tợn đổ xăng ra sàn giao dịch để cướp ngân hàng Mới đây, một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ nam thanh niên xông vào ngân hàng với ý định cướp tài sản.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-bo-khong-che-con-gai-ruot-do-xang-doa-dot-nhanham-gay-suc-ep-de-duoc-gap-ban-gai-459462.html