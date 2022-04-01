Mới đây, một lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ nam thanh niên xông vào ngân hàng với ý định cướp tài sản.

Theo Thanh Niên, tối ngày 31/3, một lãnh đạo Công an TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ nam thanh niên xông vào ngân hàng với ý định cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 31/3, Trần Tuấn Anh (27 tuổi, trú P.Hùng Vương, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đi xe máy đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Thái Nguyên. Sau một hồi quan sát, Trần Tuấn Anh đi vào bên trong, đổ xăng ra sàn phòng giao dịch. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã kịp thời khống chế và báo cho lực lượng công an đến bắt giữ.

Trần Tuấn Anh (27 tuổi) trú P.Hùng Vương, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc - Ảnh: Thanh Niên

Theo Người Lao Động, bước đầu, Tuấn Anh khai nhận là do gia đình đang nợ số tiền khoảng 2 tỉ đồng. Người này đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Từ ngày 29/3, Tuấn Anh đã đi từ Vĩnh Phúc đến Thái Nguyên, thuê phòng trọ và đi quanh TP để tìm địa điểm gây án.

Chiều 31/3, thấy phòng giao dịch Đán vắng người nên Tuấn Anh đã quyết tâm thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Hiện, Công an TP Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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