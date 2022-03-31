Tròn 100 ngày mất của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong: Người thân chia sẻ xúc động, tiết lộ tiến trình điều tra vụ việc

Xã hội 31/03/2022 17:26

Liên quan đến vụ bé gái V.A. (8 tuổi) bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong tại TP.HCM, mới đây, người thân của nạn nhân đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

Vụ việc bé gái V.A. (8 tuổi) bị dì ghẻ bạo hành đến tử vong tại TP.HCM gây xôn xao dư luận. Được biết, đã tròn 100 ngày mất của em, trên trang cá nhân, anh N.Q.V. - bác ruột của nạn nhân - đã có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động. 

"Đã 100 ngày của con rồi V.A. à. Hãy luôn là thiên thần che chở cho mẹ,LA, ông ngoại và gia đình mình con nhé. Con mãi trong trái tim bác con à. Dù có ở nơi đâu, làm gì thì bác cũng nghĩ đến con. Mãi yêu con!!!" - nguyên văn lời nhắn nhủ của người bác với cháu bé xấu số.

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Bài viết của người thân cháu bé - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Netizen không khỏi xúc động. Nhiều người cầu chúc cho cháu bé có thể ra đi thanh thản cũng như mong những ai có lỗi phải bị trừng trị thích đáng. Trong lời phản hồi với 1 cư dân mạng, anh V. chia sẻ: "Cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh V.A là anh lại nghĩ nhiều hình ảnh về cháu. Thương cháu lắm cơ".

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bên dưới bài viết, người thân của V.A. cũng hé lộ về tiến trình vụ án. Theo anh V., vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và cho biết sẽ tin tưởng vào pháp luật. Đồng thời, anh cũng cho biết sẽ cập nhật ngay khi nhận được thông tin mới.

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Người thân chia sẻ về tiến trình vụ việc -  Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) - nạn nhân bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo nội dung thông báo, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân tử vong của cháu A. trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và hành hạ người khác xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó đã thông báo cho mẹ ruột của cháu A. về kết luận giám định nguyên nhân tử vong như sau: Cháu A. chết do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

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Cha ruột và 'dì ghẻ' của cháu bé - Ảnh: Internet

Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai, dì ghẻ) có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên bắt khẩn cấp.  Đến ngày 28/12, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang điều tra về tội "hành hạ người khác" (điều 140 Bộ luật hình sự). Ngày 31/12, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Thái điều tra dấu hiệu đồng phạm.

Sáng ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự).

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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