Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) - nạn nhân bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo nội dung thông báo, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân tử vong của cháu A. trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và hành hạ người khác xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM sau đó đã thông báo cho mẹ ruột của cháu A. về kết luận giám định nguyên nhân tử vong như sau: Cháu A. chết do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai, dì ghẻ) có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên bắt khẩn cấp. Đến ngày 28/12, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang điều tra về tội "hành hạ người khác" (điều 140 Bộ luật hình sự). Ngày 31/12, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Thái điều tra dấu hiệu đồng phạm.

Sáng ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự).

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột của nạn nhân) để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Cụ thể, Trang bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người; Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.