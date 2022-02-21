Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới?

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Được biết, trước đó, cả 2 tổ chức đám cưới đơn giản, không rình rang và mang tính bảo mật, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết tham dự nên không có quá nhiều hình ảnh từ đám cưới được chia sẻ.

Tóc Tiên tung bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lần kỉ niệm này, nữ ca sĩ tái hiện lại diện mạo của mình trong hôn lễ, từ váy cưới, tóc tai đến phụ kiện và chụp ảnh tại căn biệt thự của vợ chồng cô ở Đà Lạt. Ngay sau khi đăng tải, Diệu Nhi đã để lại bình luận tấm tắc khen bộ ảnh cưới của đàn chị. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Đẹp gái quá". Đáp lễ lại cô em, Tóc Tiên cũng ngay lập tức để lại bình luận rằng: "Đợi em tung hình".