Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới?

Hậu trường 21/02/2022 10:31

Tóc Tiên bóc chuyện đám cưới của Diệu Nhi khiến dân mạng không khỏi tò mò.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Được biết, trước đó, cả 2 tổ chức đám cưới đơn giản, không rình rang và mang tính bảo mật, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết tham dự nên không có quá nhiều hình ảnh từ đám cưới được chia sẻ.

Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 1
Tóc Tiên tung bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lần kỉ niệm này, nữ ca sĩ tái hiện lại diện mạo của mình trong hôn lễ, từ váy cưới, tóc tai đến phụ kiện và chụp ảnh tại căn biệt thự của vợ chồng cô ở Đà Lạt. Ngay sau khi đăng tải, Diệu Nhi đã để lại bình luận tấm tắc khen bộ ảnh cưới của đàn chị. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Đẹp gái quá". Đáp lễ lại cô em, Tóc Tiên cũng ngay lập tức để lại bình luận rằng: "Đợi em tung hình".

Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 2
Diệu Nhi tấm tắc khen Tóc Tiên 'đẹp gái' trong bộ ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Màn tương tác qua lại của của bà xã Hoàng Touliver và Diệu Nhi khiến dân tình đặt "dấu chấm hỏi". Cư dân mạng lập tức suy đoán: "Phải chăng Diệu Nhi và Anh Tú đã bí mật tổ chức hôn lễ hoặc chụp ảnh cưới và chỉ đợi đến ngày đẹp sẽ tung ảnh kèm thông báo".

 

Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 3
Chỉ một câu nói của bà xã Hoàng Touliver đã khiến dân tình đặt nghi vấn việc nữ diễn viên đã lên xe hoa - Ảnh: Internet

Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Cả hai luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch và đáng yêu, kèm theo sự lầy lội. Thế nhưng, hai người còn được gọi là cặp đôi "bí mật" nhất showbiz Việt khi luôn kín tiếng, ít phô trương về chuyện tình cảm.Chưa kể, Diệu Nhi và Anh Tú còn từng để lộ những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình. Điều này cho thấy mối quan hệ của cặp đôi đang tiến triển rất tốt, được người thân hết lòng ủng hộ. Hay nói đúng hơn, cặp đôi tuy hai nhưng đã là một, giống như gia đình của nhau. 

Bị soi mặt đơ cứng tại sự kiện, Diệu Nhi lên tiếng và đưa ra lý do giống nhiều sao Vbiz!

Bị soi mặt đơ cứng tại sự kiện, Diệu Nhi lên tiếng và đưa ra lý do giống nhiều sao Vbiz!

Không chỉ Diệu Nhi, đây là lỗi nhiều sao Việt thường gặp phải ở sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   diệu nhi lên xe hoa tóc tiên tiết lộ đám cưới diệu nhi diệu nhi - anh tú

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?