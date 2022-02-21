Tóc Tiên 'lỡ miệng' để lộ chuyện Diệu Nhi đã bí mật tổ chức đám cưới?

Tóc Tiên bóc chuyện đám cưới của Diệu Nhi khiến dân mạng không khỏi tò mò.
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Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Được biết, trước đó, cả 2 tổ chức đám cưới đơn giản, không rình rang và mang tính bảo mật, chỉ có người thân, bạn bè thân thiết tham dự nên không có quá nhiều hình ảnh từ đám cưới được chia sẻ.
Trong lần kỉ niệm này, nữ ca sĩ tái hiện lại diện mạo của mình trong hôn lễ, từ váy cưới, tóc tai đến phụ kiện và chụp ảnh tại căn biệt thự của vợ chồng cô ở Đà Lạt. Ngay sau khi đăng tải, Diệu Nhi đã để lại bình luận tấm tắc khen bộ ảnh cưới của đàn chị. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Đẹp gái quá". Đáp lễ lại cô em, Tóc Tiên cũng ngay lập tức để lại bình luận rằng: "Đợi em tung hình".
Màn tương tác qua lại của của bà xã Hoàng Touliver và Diệu Nhi khiến dân tình đặt "dấu chấm hỏi". Cư dân mạng lập tức suy đoán: "Phải chăng Diệu Nhi và Anh Tú đã bí mật tổ chức hôn lễ hoặc chụp ảnh cưới và chỉ đợi đến ngày đẹp sẽ tung ảnh kèm thông báo".
Diệu Nhi và Anh Tú quen biết nhau khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Cả hai luôn giữ hình ảnh đẹp, sạch và đáng yêu, kèm theo sự lầy lội. Thế nhưng, hai người còn được gọi là cặp đôi "bí mật" nhất showbiz Việt khi luôn kín tiếng, ít phô trương về chuyện tình cảm.Chưa kể, Diệu Nhi và Anh Tú còn từng để lộ những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình. Điều này cho thấy mối quan hệ của cặp đôi đang tiến triển rất tốt, được người thân hết lòng ủng hộ. Hay nói đúng hơn, cặp đôi tuy hai nhưng đã là một, giống như gia đình của nhau.