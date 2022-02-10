Hậu nghi vấn sinh con đầu lòng, Diệu Nhi xuất hiện với gương mặt "lạ hoắc", Kiều Minh Tuấn ngỡ ngàng không nhận ra

Vừa qua, trên trang cá nhân, nam diễn viên Quốc Trường đã đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng Diệu Nhi và Bảo Anh. Trong ảnh, người nhanh chóng chiếm spotlight chính là Diệu Nhi. Ngồi ở giữa Quốc Trường và Bảo Anh, Diệu Nhi khiến ai nấy đều ngỡ ngàng vì gương mặt khá lạ khó nhận ra, thậm chí, nhiều người còn cho rằng Diệu Nhi đã trùng tu nhan sắc và can thiệp dao kéo.

Trước sự nghi ngờ của mọi người, Diệu Nhi đã nhanh chóng để lại bình luận tương tác dưới bài viết và cho biết lý do khuôn mặt bị lạ hoắc là vì dùng app chỉnh ảnh. Cô nàng hài hước "thú nhận" ngay bên dưới bức hình: "App gì lộ quá". Diễn viên Quốc Trường cũng vui vẻ thanh minh "Chụp ảnh bằng app. Nhưng app này hơi hại".

Thời gian vừa qua, Diệu Nhi vướng tin đồn sinh con đầu lòng cho diễn viên Anh Tú. Trước hàng loạt bằng chứng hình ảnh chứng minh việc thời gian vừa qua đã mang bầu và sinh con, Diệu Nhi đến nay vẫn chưa có phản hồi. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự tăng cân bất thường của Diệu Nhi thời gian qua và cho rằng nữ diễn viên chắc hẳn đã sinh con đầu lòng.

Hậu nghi vấn sinh con, Diệu Nhi cũng thường xuyên khoe trang phục hở bạo cùng vẻ ngoài quyến rũ, bên cạnh đó, gương mặt nữ diễn viên cũng được cho là có nhiều điểm khác lạ. Điều này khiến Diệu Nhi vướng không ít nghi vấn đã can thiệp dao kéo. Nói về hình ảnh hiện tại, nữ diễn viên cho biết: "Nhi nghĩ mình không chỉ có 2 cá tính đâu, còn nhiều hơn thế nữa. Và Nhi nhận ra rằng mình dành nhiều sự quyết liệt trong công việc. Ở cuộc sống hằng ngày, tâm hồn của Nhi lại nhẹ nhàng và tinh tế hơn, có khi còn mau nước mắt. Nhưng nói về hình ảnh Diệu Nhi hiện tại, Nhi thấy đây là lúc Nhi đẹp nhất"

Dù không lên tiếng việc sinh con, thế nhưng, động thái không phủ nhận tin đồn của Diệu Nhi được cho là "ngầm" xác nhận tin đồn sinh con là đúng. Trước đó, Diệu Nhi cũng nhiều lần cho biết bản thân không muốn mang chuyện tình cảm cá nhân ra gây sự chú ý, thay vào đó, nữ diễn viên muốn khán giả nhớ đến những vai diễn của mình hơn.