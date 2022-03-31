TP.HCM: Nữ bệnh nhân cơ thể 'thủng' hàng chục lỗ hậu tiêm chất tan mỡ làm đẹp, hình ảnh cận cảnh vết thương khiến ai cũng sốc nặng

Xã hội 31/03/2022 20:23

Bệnh viện JW TP.HCM vừa tiếp nhận và thăm khám cho một trường hợp nữ bệnh nhân bị tai biến thẩm mỹ rất nghiêm trọng, cơ thể có rất nhiều vết thương.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 31/3, TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW TP.HCM cho biết, ông vừa tiếp nhận và thăm khám cho một trường hợp bị tai biến thẩm mỹ rất nghiêm trọng. Nữ bệnh nhân 38 tuổi ngụ tại tỉnh Bình Phước đến thăm khám trong tình trạng cơ thể có rất nhiều vết thương.

Bệnh nhân cho biết, khoảng 4 tháng trước, bệnh nhân đã đến một spa trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để làm đẹp. Tại đây, chị này được nhân viên spa tư vấn tiêm chất tan mỡ để giúp hai cánh tay và vùng bụng thon gọn hơn. Bệnh nhân sau đó đã đồng ý thực hiện kỹ thuật tiêm chất tan mỡ (chưa rõ loại) theo tư vấn của nhân viên spa.

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Tuy nhiên, sau khi tiêm, cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng đỏ, đau nhức ở vị trí tiêm. Bệnh nhân có đến spa kiểm tra và được cho uống kháng sinh. Tuy nhiên vết thương chỉ giảm sưng tấy, nhiễm trùng khi sử dụng kháng sinh, hết thuốc thì lại tái phát.

Trước tình hình trên, người này đã đến cơ sở y tế tư nhân tại địa phương để điều trị và được bác sĩ thực hiện phẫu thuật xử lý các ổ áp xe nhưng không thể xử lý dứt điểm. Trước tình trạng tổn thương trên cơ thể ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân đã đến TP.HCM để điều trị.

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 Những vị trí trên cơ thể bệnh nhân sau khi chích kim bơm chất tan mỡ đều nhiễm trùng hoại tử - Ảnh: Tiền Phong

Theo BS Tú Dung, các ổ áp xe trên cơ thể người bệnh là do một số loại chất đã bị cấm sử dụng trong thẩm mỹ nhưng đang được các spa hoặc cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép quảng cáo và sử dụng để làm tan mỡ. Người bệnh có khoảng gần 30 ổ áp xe tập trung chủ yếu ở 2 cánh tay và vùng bụng. Các ổ áp xe đã được phẫu thuật nhưng do tình trạng tổn thương rất sâu nên không thể xử lý hết.

Theo dự kiến, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật để xử lý các ổ áp xe và điều trị tích cực nhằm ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng tái phát.

Theo Thanh Niên, trước đó, vào tối ngày 28/2, Bệnh viện JW cũng đã tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T.T. ( 30 tuổi, ngụ Đăk Nông) trong tình trạng trên bụng chằng chịt 15 lỗ thủng khoét to như tổ ong vò vẽ sau tiêm chất tan mỡ bụng.

Bệnh nhân T. kể, chị tự tìm hiểu rồi mua chất làm tan mỡ bụng ở Campuchia với giá 70 triệu đồng, sau đó nhờ người thân tiêm.

Sau 2 tháng tiêm chất tan mỡ bụng, trên bụng nổi 2 cục áp xe nhỏ nên chị đến một bệnh viện ở Campuchia nhờ họ xử lý. Tuy nhiên, ổ áp xe không khỏi mà còn bị nặng hơn, ngày càng nhiều khối áp xe mọc nhanh và lan ra nhiều hơn. Do đó chị đã tức tốc về Việt Nam và đi đến Bệnh viện JW cấp cứu, phẫu thuật.

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Bụng nữ bệnh nhân khi đi cấp cứu - Ảnh: Thanh Niên

Bệnh viện JW đã cho bệnh nhân chụp CT-Scanner và siêu âm bụng để đánh giá chính xác tình trạng. Thông qua chẩn đoán bằng hình ảnh, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW, nhận định bệnh nhân sau tiêm mỡ bụng bị hoại tử rất nghiêm trọng.

"May mắn là bệnh nhân được mổ cấp cứu nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong. Hiện tại, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị kháng sinh tích cực và liên tục trong 7 ngày để giảm tình trạng áp xe khu trú. Đồng thời, bệnh viện cần theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân trong 3 - 4 tuần" - bác sĩ Tú Dung chia sẻ với Thanh Niên.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi quảng cáo về tác dụng thần kỳ của tiêm chất tan mỡ bụng. Nhưng mọi người hãy tỉnh táo, trước khi đưa bất cứ loại thuốc nào vào cơ thể thì phải tìm hiểu kỹ về loại thuốc đó có được Bộ Y Tế cấp phép hay chưa, có an toàn với cơ thể không và tuyệt đối không nên tự tiêm hoặc đưa người không phải là bác sĩ, không có chuyên môn ngành y thực hiện.

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Từ khóa:   phẫu thuật thẫm mỹ chất tan mỡ biến chứng hậu thẫm mỹ

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