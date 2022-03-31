Thay đổi giờ điều chỉnh giá, xăng có khả năng giảm 1.200 đồng/lít

Xã hội 31/03/2022 18:15

Bộ Tài chính - Công thương dự kiến giá bán các mặt hàng xăng dầu kỳ điều hành 1/4 sẽ thực hiện vào lúc 0h ngày 1/4 nhằm thực hiện đúng nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ 1/4 đến 31/12/2022 sắp tới.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 31/3, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết doanh nghiệp đã nhận được thông báo của liên bộ Tài chính - Công thương về việc thay đổi thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó, bộ dự kiến giá bán các mặt hàng xăng dầu kỳ điều hành 1/4 sẽ thực hiện vào lúc 0h ngày 1/4 nhằm thực hiện đúng nghị quyết số 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ 1/4 đến 31/12/2022 sắp tới.

Liên bộ yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu bố trí nhân sự, đầu mối liên hệ nhận thông tin để điều chỉnh giá. Như vậy, thay vì điều chỉnh giá vào lúc 15h mỗi kỳ điều hành như trước đây, kỳ điều hành này sẽ đôn lên để giá mới áp dụng ngay đầu ngày 1/4, trùng với thời điểm giảm thuế bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore thời gian qua biến động nhẹ. Sau khi trừ đi 2.000 đồng thuế bảo vệ môi trường/lít xăng, giá xăng bán lẻ sẽ có khả năng giảm khoảng 1.200 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện nay nếu liên bộ Tài chính - Công thương không trích quỹ bình ổn. 

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo đầu mối xăng dầu ở TP.HCM, cho biết chu kỳ 10 ngày qua giá xăng, dầu thế giới tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, từ 1/4, thuế môi trường giảm 2.000 đồng một lít với xăng và 1.000 đồng với dầu nên kỳ điều hành lần này giá xăng, dầu sẽ cùng giảm mạnh.

"Theo tính toán dựa trên dữ liệu hiện có, giá xăng sẽ giảm quanh mức 1.200-1.300 đồng một lít"- lãnh đạo xăng dầu ở TP HCM nói.

Đồng quan điểm, giám đốc đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng giá xăng lần này buộc đi xuống vì chính sách giảm thuế môi trường với xăng có hiệu lực. Ngoài ra, tại kỳ điều hành này có thể nhà quản lý sẽ trích thêm Quỹ bình ổn.

Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Cũng thông tin về vụ việc, trước đó, theo báo Người Lao Động, Bộ Tài chính thông tin, giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như trên góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) tương ứng là 2.200 đồng/lít đối với xăng; 1.100 đồng/lít đối với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn; 1.100 đồng/kg đối với mỡ nhờn; 770 đồng/lít đối với dầu hỏa.

Với việc giảm thuế thì số thu ngân sách Nhà nước từ 1/4 đến hết năm 2022 sẽ giảm khoảng 23.954 tỉ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã tính toán, việc giá dầu thô thế giới và giá xăng dầu trong nước liên tục tăng trong thời gian qua và được dự báo là có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới sẽ có tác động làm tăng thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ dầu thô. Qua đó, sẽ bù đắp số giảm thu do việc giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo phương án trên. Ngày 1/4 tới, Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ.

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Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

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