Giá xăng dầu ngày 30/3 tăng mạnh vì thiếu nguồn cung

Xã hội 30/03/2022 09:35

Sự thiếu hụt nguồn cung dầu thô trên thị trường quốc tế đã khiến cho giá xăng dầu tăng mạnh, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn nuôi tâm lý hy vọng về tương lai tươi sáng khi tình hình chính sự của Nga và Ukraine đang có những bước tiến lạc quan.

Theo ghi nhận từ Thanh Niên, sau khi phiên giao dịch khuya ngày 29/3 kết thúc, hợp đồng dầu WTI mất 1,72 USD (tương đương 1,62%) còn 104,24 USD/thùng, trong khi hợp đồng dầu Brent lùi 2,25 USD (tương đương 2%) xuống 110,23 USD/thùng. Tuy vậy, theo ghi nhận vào sáng ngày 30/3, theo giờ Việt Nam, giá thành hai loại dầu thô này đều "quay đầu" tăng hơn 1% sau khi đã giảm gần 2% khi kết thúc phiên trước đó, cụ thể dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 105,7 USD/thùng, dầu Brent 109,2 USD/thùng.

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Giá thành hai loại dầu thô TWI và Brent đều 'quay đầu' tăng hơn 1% - Ảnh: Reuters

Được biết, sự tăng mạnh về giá dầu vào sáng ngày 30/3 là xuất phát từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung dầu thô. Trước đó, vào ngày 29/3, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE, ông Suhail Mohamed Al Mazrouei đã tuyên bố chắc nịch rằng ngay cả khi các quốc gia và chính phủ trên toàn cầu xa lánh Nga thì đất nước này sẽ luôn là một phần của OPEC+ (Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh). Ông Suhail Mohamed Al Mazrouei còn khẳng định rằng sẽ không có một quốc gia nào có thể bù đắp được nguồn cung năng lượng của Nga.

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Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE khẳng định rằng sẽ không có một quốc gia nào có thể bù đắp được nguồn cung năng lượng của Nga - Ảnh: TNN

Ngoài ra, tờ Reuters dự báo, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh vẫn sẽ bám sát theo kế hoạch "nâng sản lượng một cách khiêm tốn" bất chấp việc giá dầu thế giới đang tăng mạnh vì chiến sự giữa Nga và Ukraine cũng như lời kêu gọi tăng nguồn cung của các quốc gia tiêu thụ khác, bao gồm cả Hoa Kỳ. Sản lượng dầu được cung cấp từ khối OPEC+ đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh giá dầu thế giới, nhất là trong bối cảnh giá dầu vẫn trên 100 USD/thùng như hiện nay.

Theo phân tích từ các chuyên gia, giá dầu còn được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan về tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine khi sắp tới hai bên sẽ có cuộc gặp nhau sau gần 3 tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

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Theo phân tích từ các chuyên gia, giá dầu còn được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan về tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine - Ảnh: AFP/GETTY IMAGES

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng lớn đến giá xăng dầu hôm nay. Việc Thượng Hải và một số khu vực trong nước hiện đang phải áp dụng các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu. Được biết, nếu chỉ tính riêng Thượng Hải, thành phố này chiếm khoảng 4% tổng sản lượng tiêu thụ dầu thô của quốc gia tỷ dân.

Theo báo Quân đội nhân dân, giá xăng dầu trong nước ngày 30/3 được cập nhật cụ thể là: Dầu diesel không quá 23.633 đồng/lít; dầu hỏa không quá 22.245 đồng/lít và dầu mazut không quá 20.423 đồng/kg; Xăng E5 RON 92 không quá 28.330 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.192 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Cập nhật giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Cập nhật giá xăng dầu trong nước

Giá dầu ngày 22/3 giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm trước diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19.

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