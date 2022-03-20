Dự đoán giá xăng có thể giảm mạnh vào ngày mai

Xã hội 20/03/2022 14:51

Nhờ việc giá dầu thế giới đang giảm, giá xăng ở kỳ điều chỉnh vào ngày 21/3, tức ngày mai, có thể sẽ giảm mạnh.

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, kể từ kỳ điều chỉnh ngày 11/3, giá xăng dầu Việt Nam đã chạm mốc cao nhất trong lịch sử với 30.000 đồng/lít. Tuy vậy, dự đoán giá xăng sẽ giảm mạnh xuống còn 26.000 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21/3 do giá dầu thô thế giới đã giảm 20 - 23% từ 130 USD/thùng xuống còn quanh mốc 100 USD/thùng.

gia xang 1
Sơ đồ diễn biến giá xăng trong thời gian qua - Ảnh: VnExpress

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trên thị trường Singapore giá xăng RON 95 là 124,14 USD một thùng, tức giảm hơn 10% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tuy vậy, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) cho hay giá dầu thô toàn cầu vẫn còn khá cao vì thiếu hụt nguồn cung 3 triệu thùng/ngày từ Nga vào tháng 4 đến.

Tuy nhiên, theo thông tin từ VnExpress, trong thời gian 10 ngày qua, có thời điểm giá dầu đã giảm tới 30% bình quân giá thành nhờ một số thông tin tích cực. Vì vậy, dữ liệu nhập hàng cho thấy vào ngày điều chỉnh 21/3 sắp tới, giá xăng có thể giảm từ 1.200 - 1.500 đồng/lít, còn giá dầu khoảng 2.000 - 2.500 đồng/lít

gia xang 2
Giá xăng trong nước có thể sẽ giảm mạnh trong đợt điều chỉnh vào ngày 21/3 sắp tới - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, Chính phủ từng đề xuất việc giảm tiền thuế bảo vệ một trường đối với ngành hàng xăng, dầu, mỡ nhờn trong nỗ lực kìm giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/4/2022, thuế BVMT sẽ giảm 2.000 đồng mỗi lít xăng, 1.000 đồng với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và 700 đồng với dầu hỏa.

Giá xăng dầu sắp 'quay đầu' giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 sắp tới?

Giá xăng dầu sắp 'quay đầu' giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 sắp tới?

Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng giảm giá xăng trong nước giá xăng dầu

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 4 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số