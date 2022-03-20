Dự đoán giá xăng có thể giảm mạnh vào ngày mai

Nhờ việc giá dầu thế giới đang giảm, giá xăng ở kỳ điều chỉnh vào ngày 21/3, tức ngày mai, có thể sẽ giảm mạnh.

Theo Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, kể từ kỳ điều chỉnh ngày 11/3, giá xăng dầu Việt Nam đã chạm mốc cao nhất trong lịch sử với 30.000 đồng/lít. Tuy vậy, dự đoán giá xăng sẽ giảm mạnh xuống còn 26.000 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21/3 do giá dầu thô thế giới đã giảm 20 - 23% từ 130 USD/thùng xuống còn quanh mốc 100 USD/thùng.

Sơ đồ diễn biến giá xăng trong thời gian qua - Ảnh: VnExpress

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trên thị trường Singapore giá xăng RON 95 là 124,14 USD một thùng, tức giảm hơn 10% so với đợt điều chỉnh trước đó. Tuy vậy, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) cho hay giá dầu thô toàn cầu vẫn còn khá cao vì thiếu hụt nguồn cung 3 triệu thùng/ngày từ Nga vào tháng 4 đến.

Tuy nhiên, theo thông tin từ VnExpress, trong thời gian 10 ngày qua, có thời điểm giá dầu đã giảm tới 30% bình quân giá thành nhờ một số thông tin tích cực. Vì vậy, dữ liệu nhập hàng cho thấy vào ngày điều chỉnh 21/3 sắp tới, giá xăng có thể giảm từ 1.200 - 1.500 đồng/lít, còn giá dầu khoảng 2.000 - 2.500 đồng/lít

Giá xăng trong nước có thể sẽ giảm mạnh trong đợt điều chỉnh vào ngày 21/3 sắp tới - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, Chính phủ từng đề xuất việc giảm tiền thuế bảo vệ một trường đối với ngành hàng xăng, dầu, mỡ nhờn trong nỗ lực kìm giá xăng dầu trong nước. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/4/2022, thuế BVMT sẽ giảm 2.000 đồng mỗi lít xăng, 1.000 đồng với dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn và 700 đồng với dầu hỏa.

Giá xăng dầu sắp 'quay đầu' giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 sắp tới? Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm.

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