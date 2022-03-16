Giá xăng dầu sắp 'quay đầu' giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 sắp tới?

Xã hội 16/03/2022 11:03

Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, giá dầu thô thế giới liên tục giảm đang gây sức ép buộc giá xăng tại Việt Nam giảm trong kỳ điều chỉnh 21/3 đến.

Cụ thể, giá dầu Brent chỉ còn 100,8 USD trong khi dầu WTI rớt còn 97,17 USD/thùng. Trong khi tuần trước, giá dầu WTI có thời điểm đạt mức cao 130,50 USD/thùng và dầu Brent giao dịch ở mức 139,26 USD/thùng. 

Như vậy, nếu so với mức cao nhất ngày 7/3, hiện nay giá dầu WTI đã giảm khoảng 30 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm khoảng 40 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới giảm vì Iran đã đưa dầu quay lại gia nhập thị trường thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu đối diện với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới và đã phong tỏa nhiều thành phố lớn như Thẩm Quyến và Thượng Hải làm nhu cầu xăng dầu giảm mạnh.

Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm. 

gia xang 1
Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 15/3, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá dầu thô thế giới liên tục giảm giá trong những ngày qua có thể giúp kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày 21/3 "hạ nhiệt".

"Còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Nếu thị trường có sự tăng đột biến, bất ngờ thì tùy vào biên độ mới có thể tính được mức tăng - giảm ra sao", vị lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu nhận định. Tuy nhiên, theo vị này, khả năng cao vẫn là xu hướng giảm giá. Tính toán của doanh nghiệp cho thấy, giá xăng RON 95, E5 RON 92 đều đang dương khoảng 1.000 - 1.200 đồng/lít, còn dầu thì dương khoảng 3.000 - 3.500 đồng/lít.

 

Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'?

Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'?

Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng giảm giá xăng xăng dầu giảm giá giá xăng ngày 16/3 điều chỉnh giá xăng dầu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số