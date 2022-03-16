Giá xăng dầu sắp 'quay đầu' giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21/3 sắp tới?

Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, giá dầu thô thế giới liên tục giảm đang gây sức ép buộc giá xăng tại Việt Nam giảm trong kỳ điều chỉnh 21/3 đến.

Cụ thể, giá dầu Brent chỉ còn 100,8 USD trong khi dầu WTI rớt còn 97,17 USD/thùng. Trong khi tuần trước, giá dầu WTI có thời điểm đạt mức cao 130,50 USD/thùng và dầu Brent giao dịch ở mức 139,26 USD/thùng.

Như vậy, nếu so với mức cao nhất ngày 7/3, hiện nay giá dầu WTI đã giảm khoảng 30 USD/thùng, còn giá dầu Brent giảm khoảng 40 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới giảm vì Iran đã đưa dầu quay lại gia nhập thị trường thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc bắt đầu đối diện với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới và đã phong tỏa nhiều thành phố lớn như Thẩm Quyến và Thượng Hải làm nhu cầu xăng dầu giảm mạnh.

Với việc giá dầu đang có dấu hiệu hạ nhiệt thì kỳ điều chỉnh 21/3 đến giá xăng có khả năng sẽ giảm.

Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Dân trí sáng ngày 15/3, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho biết giá dầu thô thế giới liên tục giảm giá trong những ngày qua có thể giúp kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày 21/3 "hạ nhiệt".

"Còn 6 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Nếu thị trường có sự tăng đột biến, bất ngờ thì tùy vào biên độ mới có thể tính được mức tăng - giảm ra sao", vị lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu nhận định. Tuy nhiên, theo vị này, khả năng cao vẫn là xu hướng giảm giá. Tính toán của doanh nghiệp cho thấy, giá xăng RON 95, E5 RON 92 đều đang dương khoảng 1.000 - 1.200 đồng/lít, còn dầu thì dương khoảng 3.000 - 3.500 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'? Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-xang-dau-sap-quay-dau-giam-manh-trong-ky-dieu-chinh-ngay-21-3-sap-toi-456063.html