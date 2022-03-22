Giá xăng dầu hôm nay 22/3: Cập nhật giá xăng dầu trong nước

Giá dầu ngày 22/3 giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm trước diễn biến tiêu cực của dịch Covid-19.

Theo Báo Dân Việt, giá xăng dầu trên thị trường Việt Nam ngày 22/3 cụ thể như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 28.330 đồng/lít;

Xăng RON 95: không cao hơn 29.192 đồng/lít;

Dầu diesel: không cao hơn 23.633 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 22.245 đồng/lít;

Dầu: mazut không cao hơn 20.423 đồng/kg;

Ảnh: minh họa

Nguồn tin từ Báo Quân đội nhân dân cung cấp giá xăng dầu đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính – Công thương với giá xăng giảm hơn 600 đồng/lít, giá dầu giảm hơn 1.600 đồng/lít.

Mức giá này có hiệu lực từ 15h ngày 21/3. Như vậy, giá xăng dầu đã có kỳ giảm đầu tiên, sau 7 đợt tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay.

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