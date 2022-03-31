Con trai làm rơi cả mâm cơm trước giờ ăn và phản ứng gây sốc của người bố

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giữa hai bố con khi mâm cơm bị rơi trước bữa ăn khiến dân tình bàn tán.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước của hai bố con khiến dân tình cười "không ngậm được mồm".

Theo đó, khi ông bố đang ngồi chơi trên ghế thì cậu con trai bê mâm cơm ra. Có lẽ do còn nhỏ, cậu bé đã để nghiên chiếc mâm khi đặt xuống chiều và kết quả là bát đũa rơi xuống loảng xoảng, vỡ mất 1-2 cái. Những tưởng người bố có mặt tại đó sẽ vô cùng tức giận nhưng hóa ra lại hoàn toàn ngược lại.

Con trai làm rơi cả mâm cơm - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi thấy con hốt hoảng, ông bố bất ngờ che miệng cười rồi còn ngó xuống bếp xem vợ đã phát hiện ra chưa. Sau đó, 2 bố con lúi húi nhặt bát đĩa vào mâm. Không rõ ông bố trẻ và con trai có kịp ''phi tang'' mấy chiếc bát vỡ trước khi mẹ phát hiện ra không nhưng tình huống khiến ai cũng bật cười.

Phản ứng của người bố - Ảnh: Cắt từ

Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi sự đáng yêu của hai bố con đồng thời cũng bày tỏ sự tò mò về phản ứng của người mẹ sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-lam-roi-ca-mam-com-truoc-gio-an-va-phan-ung-gay-soc-cua-nguoi-bo-459267.html