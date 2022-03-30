Cháy lớn ở miền Tây: Sau tiếng nổ vang dội, lửa phá hủy 4 căn nhà

Vào sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo VietNamNet, khoảng 8h ngày 30/3, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của anh T.P.T., ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang. Lửa nhanh chóng lan ra 3 căn nhà bên cạnh.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang điều 7 xe chữa cháy, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 1h, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy phá hủy 4 căn nhà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cũng đưa tin về vụ hỏa hoạn trên, theo báo Pháp luật TP.HCM, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 1 căn thiệt hại 80%, 1 căn thiệt hại 40%. 1 xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi.

Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thanh niên lãnh án vì quan hệ với người yêu 'nhí', cha ruột đứa bé vẫn đang xác định Xảy ra quan hệ với người yêu "nhí", thanh niên 17 tuổi ở Đà Nẵng lĩnh án 4 năm 6 tháng tù. Bất ngờ, đứa bé mà nạn nhân vừa sinh hạ lại không phải là con của bị cáo này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-o-mien-tay-sau-tieng-no-vang-doi-lua-pha-huy-4-can-nha-459141.html