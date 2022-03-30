Cháy lớn ở miền Tây: Sau tiếng nổ vang dội, lửa phá hủy 4 căn nhà

Xã hội 30/03/2022 15:35

Vào sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo VietNamNet, khoảng 8h ngày 30/3, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của anh T.P.T., ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang. Lửa nhanh chóng lan ra 3 căn nhà bên cạnh.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang điều 7 xe chữa cháy, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 1h, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. 

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Đám cháy phá hủy 4 căn nhà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Cũng đưa tin về vụ hỏa hoạn trên, theo báo Pháp luật TP.HCM, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 1 căn thiệt hại 80%, 1 căn thiệt hại 40%. 1 xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi.

Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Từ khóa:   An GIang cháy nhà tiếng nổ lớn

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