Cháy lớn ở miền Tây: Sau tiếng nổ vang dội, lửa phá hủy 4 căn nhà

Vào sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
- Hé lộ nguyên nhân vụ nữ sinh Huế bị bạn cùng trường đánh chấn động não
- Xót xa em bé 16 ngày tuổi nhập viện nguy kịch sau khi nằm than, chích sài đẹn
Theo VietNamNet, khoảng 8h ngày 30/3, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên dữ dội từ nhà kho của anh T.P.T., ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang. Lửa nhanh chóng lan ra 3 căn nhà bên cạnh.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang điều 7 xe chữa cháy, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 1h, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.
Cũng đưa tin về vụ hỏa hoạn trên, theo báo Pháp luật TP.HCM, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 1 căn thiệt hại 80%, 1 căn thiệt hại 40%. 1 xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi.
Hiện, lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.