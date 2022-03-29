Qua xác minh, nhà trường xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc là do hai học sinh phát sinh mâu thuẫn từ mạng xã hội. "Hai em có lời qua tiếng lại trên mạng xã hội Facebook tạo nên mâu thuẫn, dẫn đến sự việc đáng tiếc như trên", ông Lê Thân - Hiệu trưởng trường THPT Hương Trà, cho biết.

Liên quan đến vụ nữ sinh L.T.Y.N. (SN 2006, học lớp 10) nghi bị bạn L.N.Q.T. cùng trường đánh chấn động não, theo Tiền Phong, qua báo cáo bước đầu từ Trường THPT Hương Trà (nơi nữ sinh theo học), được biết, sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh N. và T. đến làm việc.

Bên cạnh cuộc làm việc của nhà trường, Công an thị xã Hương Trà cũng đã gửi giấy mời đến phụ huynh hai cháu N. và T. để phối hợp cùng đại diện Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Trường THPT Hương Trà còn cho biết thêm, vụ việc học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nữ cùng khối lớp xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường, vào thời điểm tổ chức dạy học trực tuyến.

Đến nay, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên cháu N. và gia đình. Trường THPT Hương Trà cũng đã gửi báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh.

Trường THPT Hương Trà - nơi cháu N. đang theo học - Ảnh: Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theovietNamNet, bà Lê Thị X. (thị xã Hương Trà) có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh việc con gái bà là cháu L.T.Y.N. (SN 2006) bị bạn cùng trường đánh nhập viện.

Theo trình bày của gia đình, vào ngày 6/3, cháu N. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.T. (học sinh lớp 10B3) hẹn gặp nhau ở Công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện.

Khi cháu N. đến gặp tại công viên thì bất ngờ bị T. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, đến trưa hôm sau ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu N. tiếp tục bị T. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu.

Nữ sinh N. bị đánh chấn động não vì xích mích với bạn trên mạng xã hội. Ảnh: VietNamNet

Sau sự việc xảy ra, cháu N. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhập viện với vết thương ở đầu, được chẩn đoán bị chấn động não. Bà X. cho biết con gái mình rơi vào tâm trạng hoảng loạn, lo sợ và không muốn đến trường.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Hương Trà, trước khi sự việc xảy ra, cháu T. có biểu hiện trầm cảm nên gia đình xin nhà trường cho cháu nghỉ một thời gian để đi chữa bệnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ đề nghị cho cháu đi học lại vì nếu nghỉ dài ngày, bệnh tình của cháu có thể trở nặng thêm. Vì vậy, nhà trường đồng ý cho cháu quay trở lại trường sau khi nhận được đơn của phụ huynh.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.