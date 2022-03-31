Thông tin MỚI vụ nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương: Người mẹ xác định trầm cảm, bệnh nhân cùng phòng tiết lộ chi tiết bất ngờ

Xã hội 31/03/2022 09:54

Liên quan đến vụ án nghi mẹ giết con ở Hải Dương, mới đây, nhiều chi tiết mới được hé lộ khiến mọi người bất ngờ.

Liên quan đến vụ án nghi mẹ sát hại conHải Dương, theo VTC News, sáng ngày 31/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện chết trong phòng bệnh không có người.

Cụ thể, ngày 28/3, bé trai sinh năm 2020 được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Mẹ của bé là chị V.T.N.B. (SN 1979, hiện ở phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) cũng dương tính nhưng chỉ tức ngực.

Sau hơn 1 ngày điều trị, bệnh nhi hết sốt, sức khoẻ bình thường và được chuyển sang khu khác điều trị, chờ 5-6 ngày nữa là ra viện. Thời điểm này, hai mẹ con bệnh nhi ở cùng 2 cặp mẹ con khác.

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Trung tâm Y tế TP Chí Linh, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VTC News

Theo VietNamNet, một lãnh đạo TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết: "Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 đến 6h chiều tối qua. Người mẹ được xác định bị trầm cảm nên đã ra tay sát hại con và tự tử. Khi được phát hiện, 2 mẹ con đã tử vong".

Các bệnh nhân sống cùng cho biết, người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường, thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình khó khăn. Bà B. còn có một người con 8 tuổi bị bệnh hiểm nghèo.

Công an TP Chí Linh thông tin, đêm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin, mẹ trầm cảm giết chết 2 con rồi tự tử là không đúng sự thật. Người mẹ được cho là mắc bệnh trầm cảm nên đã sát hại 1 con ruột và chính bản thân mình. Công an TP Chí Linh đang phối hợp với Phòng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương điều tra xác minh vụ án.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo VTC News, qua camera an ninh của bệnh viện ghi lại, khoảng 17h ngày 30/3, chị B. bế con đi lấy thức ăn và cháo rồi trở về phòng. Được một lúc, người phụ nữ này bế con ra ngoài, đi đi lại lại mấy vòng ở hành lang rồi bế con vào phòng bên cạnh không có bệnh nhân nằm điều trị, đóng cửa lại và không thấy ra nữa.

Hơn 18h cùng ngày, chồng chị B. mang đồ vào cho hai mẹ con, gọi điện không thấy vợ trả lời nên nhờ nhân viên y tế trực ở khu điều trị COVID-19 tìm giúp. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tới phòng bệnh tìm thì được biết, chị B. chưa ăn cơm và bế con đi đâu không ai rõ.

Lúc này, mọi người đi tìm trong khu, đến từng phòng. Khi đập được cửa phòng mẹ con chị B. đi vào, mọi người phát hiện chị B. và con trai nằm bất tỉnh dưới nền nhà, bắt mạch không còn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh yêu cầu giữ nguyên hiện trường, báo công an và Sở Y tế Hải Dương.

Được biết, chị B. có 3 người con, con lớn nhất đang học lớp 11, người con thứ hai bị bệnh. Công an TP Chí Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi vấn mẹ trầm cảm giết con trai 2 tuổi rồi tự tử khi đang điều trị Covid-19, hiện trường gây ám ảnh

Nghi vấn mẹ trầm cảm giết con trai 2 tuổi rồi tự tử khi đang điều trị Covid-19, hiện trường gây ám ảnh

Đang điều trị Covid-19 trong trung tâm y tế, người mẹ và con trai 2 tuổi được phát hiện tử vong trong căn phòng khóa cửa. Bên cạnh thi thể có một con dao nhọn.

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Từ khóa:   Hải Dương mẹ giết con trầm cảm

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