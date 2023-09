Liên quan đến vụ án nghi mẹ sát hại con ở Hải Dương, theo VTC News, sáng ngày 31/3, lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc hai mẹ con bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện chết trong phòng bệnh không có người.

Các bệnh nhân sống cùng cho biết, người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường, thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình khó khăn. Bà B. còn có một người con 8 tuổi bị bệnh hiểm nghèo.

Công an TP Chí Linh thông tin, đêm qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin, mẹ trầm cảm giết chết 2 con rồi tự tử là không đúng sự thật. Người mẹ được cho là mắc bệnh trầm cảm nên đã sát hại 1 con ruột và chính bản thân mình. Công an TP Chí Linh đang phối hợp với Phòng hình sự, Công an tỉnh Hải Dương điều tra xác minh vụ án.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo VTC News, qua camera an ninh của bệnh viện ghi lại, khoảng 17h ngày 30/3, chị B. bế con đi lấy thức ăn và cháo rồi trở về phòng. Được một lúc, người phụ nữ này bế con ra ngoài, đi đi lại lại mấy vòng ở hành lang rồi bế con vào phòng bên cạnh không có bệnh nhân nằm điều trị, đóng cửa lại và không thấy ra nữa.

Hơn 18h cùng ngày, chồng chị B. mang đồ vào cho hai mẹ con, gọi điện không thấy vợ trả lời nên nhờ nhân viên y tế trực ở khu điều trị COVID-19 tìm giúp. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tới phòng bệnh tìm thì được biết, chị B. chưa ăn cơm và bế con đi đâu không ai rõ.

Lúc này, mọi người đi tìm trong khu, đến từng phòng. Khi đập được cửa phòng mẹ con chị B. đi vào, mọi người phát hiện chị B. và con trai nằm bất tỉnh dưới nền nhà, bắt mạch không còn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Chí Linh yêu cầu giữ nguyên hiện trường, báo công an và Sở Y tế Hải Dương.

Được biết, chị B. có 3 người con, con lớn nhất đang học lớp 11, người con thứ hai bị bệnh. Công an TP Chí Linh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.