Bình Dương: Tá hỏa thi thể nam thanh niên được phát hiện trong tình trạng ngồi, kẹt giữa một bức tường

Xã hội 31/03/2022 09:09

Trong lúc đi qua đoạn đường trong khu dân cư ở Bình Dương, người dân phát hiện một thanh niên tử vong kẹt giữa bức tường, cạnh thi thể có chiếc xe máy nghi của nạn nhân.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 30/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường trong khu dân cư.

Cụ thể, một số người dân đi ngang qua đoạn đường trong khu dân cư Minh Tuấn (phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện chiếc xe máy dựng cạnh bức tường. Khi nhìn sang kế bên, người dân tá hỏa phát hiện một thanh niên ngồi bất động bên hông ôtô, kẹt giữa xe và bức tường cao khoảng 2m.

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Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Khi kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tình trạng ngồi. Bên cạnh thi thể nạn nhân có một chiếc xe máy BKS: 68E1-340.18.

Qua khám nghiệm, Vietnamnet đưa tin, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong trước đó. Danh tính người này là Đặng Thế Hoàng (SN 1991, ngụ Bình Dương).

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Xe máy cạnh nạn nhân - Ảnh: Tiền Phong 

Tại hiện trường, thi thể bị co cứng, bên cạnh là chiếc xe máy nghi của nạn nhân. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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