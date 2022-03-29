Thiếu nữ viết lý do ra đi là vì bệnh nặng, không muốn làm gánh nặng cho cha mẹ, cho gia đình nên phải ra đi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc thiếu nữ mất tích ở Nghệ An, người nhà của em C.T.B (SN 2000, trú xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, tính tới thời điểm này vẫn chưa tìm kiếm được em B. Sau khi gia đình đăng ảnh C.T.B lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Cùng thời điểm, một người đàn ông cũng đăng ảnh trên mạng xã hội tìm chủ nhân của một chiếc xe máy, điện thoại và một lá thư để lại dưới hầm chung cư M.T (huyện Diễn Châu). Theo người đàn ông, 2 ngày nay không có ai đến nhận những đồ vật kể trên. Ngay khi nhận được thông tin, gia đình B. đã xuống nhận. Lá thư để lại ở hầm chung cư có cùng nội dung với lá thư mà B. để lại ở nhà.

Sau nhiều ngày, B. gọi báo đang ở Bắc Ninh rồi tắt máy - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo báo Dân Trí đưa tin, vào ngày 20/3, sau khi dọn đồ rời khỏi nhà, thiếu nữ Cao Thị B. đi xe máy đến gửi tại tầng hầm chung cư Mường Thanh ở thị trấn Diễn Châu. B. để lại một lá thư cùng xe máy rồi mất tích từ đó. Bức thư gửi mẹ của Cao Thị B. có nội dung: "Mẹ à, khi nào mẹ đọc được bức thư này thì con không còn trên đời này nữa, bệnh tình con biết phải làm thế nào, con không muốn làm gánh nặng của mẹ, con sẽ ra đi. Con xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt với mẹ... Mẹ phải cố gắng sống thật tốt thì con đi sẽ yên tâm đi hơn...".

Trong thư, B. còn nói có để lại thẻ ATM cùng mật khẩu, dặn mẹ lấy tiền tiêu xài. Bên cạnh đó, em B. cũng cho biết bệnh tình của mình phải ra Hà Nội điều trị lâu dài nhưng vì biết mẹ đi làm vất vả, không có số tiền lớn để chữa trị cho mình nên B. quyết định ra đi. Hnh ảnh của B xuống gửi xe dưới hầm chung cư Mường Thanh - Ảnh: Báo Tiền Phong Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, có ghi lại được hình ảnh của B. xuống gửi xe dưới hầm chung cư Mường Thanh (Diễn Châu) rồi mang một túi đồ lớn đi ra. Camera có ghi lại được cảnh B đứng bên đường và có 1 chiếc xe khách dừng lại, tuy nhiên không nhìn thấy cảnh B lên xe. Khi liên hệ với nhà xe và soát camera dọc tuyến thì không thấy B đi xe này không thấy xuống điểm nào dọc đường. Được biết, trước đây B. làm công nhân cho một nhà máy may tại địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Thời gian trước, gia đình không thấy B. có biểu hiện lạ hay bị bệnh gì. Gia đình nhận định có thể B. tự đi khám rồi phát hiện bệnh nhưng không nói với người thân vì sợ gia đình lo lắng.

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