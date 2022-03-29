Quảng Ngãi: Bé 3 tuổi bị cắt đứt gân tay bằng dao lam, phải nhập viện cấp cứu

Đối tượng Trương Quang Cường (42 tuổi) đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay cháu T.T.A. (3 tuổi)

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh Niên, vào ngày sáng 29/3, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trương Quang Cường (43 tuổi, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi) về tội "cố ý gây thương tích". Trước đó, vào ngày 25/3, Công an huyện Nghĩa Hành tiếp nhận tin báo của ông T.V.D. (ngụ tại thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) về việc có một người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay bé 3 tuổi - T.T.A. Ngay sau đó, gia đình đưa cháu A. vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu A. cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Cháu T. T.A (3 tuổi) vị Cường cắt cổ tay, đứt gân tay và mạch máu - Ảnh: An Ninh TV Ngay sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự công an huyện cùng các đội nghiệp vụ phối hợp Công an xã Hành Đức tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, xác minh, đối tượng nghi vấn trên địa bàn và truy xét nóng đối tượng gây án. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, dựa trên những hình ảnh từ camera an ninh người dân ghi lại, danh tính của kẻ gây án được xác định Trương Quang Cường (42 tuổi), trú tại hẻm 119, đường Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi) là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Trương Quang Cường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Đối tượng Cường chỉ vị trí dùng dao lam cắt cổ tay cháu bé - Ảnh: Người Lao Động Nguyên nhân ban đầu được xác định, trước đây Cường có quan hệ tình cảm với chị T. T.D, là em gái ông D. Tuy nhiên do mâu thuẫn với Cường nên chị D không sống chung với y từ nhiều tháng qua. Cường nhiều lần liên lạc, yêu cầu chị D về sống với Cường, nếu không sẽ hành hung chị và gia đình. Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình để nhằm mục đích cảnh cáo, dằn mặt đối với chị T. T.D. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Cường đã có 4 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản, có tổng thời gian chấp hành án phạt tù là gần 20 năm. Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

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