Vụ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình: Nghi phạm có thái độ bình thản khi nhận tội, không nghiện ma túy

Xã hội 28/03/2022 20:13

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đối tượng Phạm Văn Dũng có thái độ bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án sát hại rồi phân xác người tình gây rúng động dư luận, theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phạm Văn Dũng (37 tuổi, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) có thái độ bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý là đối tượng không nghiện ma tuý như lời đồn trước đó.

Bố ruột của nghi phạm - Ông Phạm Văn Năm (68 tuổi) cho biết: "Sau khi xuất ngũ và xin vào làm ở công ty xuất khẩu trên Hà Nội nó được kiểm tra sức khoẻ rất kỹ lưỡng nên chắc chắn không có việc nghiện ma tuý...". Ngoài ra, gia đình có 3 người con, Dũng là con út, bên trên có 2 chị gái đều đi làm ở công ty gần nhà.

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Đối tượng Dũng bình thản nhận tội và không nghiện ma túy như lời đồn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, VietNamNet đưa tin, khoảng 17h ngày 27/3, Công an TP Ninh Bình thông tin, Phạm Văn Dũng đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (sinh năm 1992), ở phường Nam Sơn, TP Tam Điệp tại nhà.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quan hệ, thuê nhà trọ sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị T. (đã có chồng), làm thuê tại Ninh Bình.

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Nghi phạm Phạm Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt

Sáng ngày 23/3, chị T. đến nhà chị gái Dũng (lúc này không có nhà), trả đồ cá nhân cho anh ta để về TP Tam Điệp. Tại đây, Dũng không đồng ý và giữa hai bên cãi nhau. Dũng đã dùng tay bóp cổ rồi nằm cạnh xác chị T. Đến sáng ngày 24/3, Dũng đi mua xăng về đốt thi thể, nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Trưa 25/3, Dũng đem thi thể chị T. đến phòng tắm ở tầng một phân xác bỏ vào 2 thùng nhựa có sẵn tại nhà, sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn Năm về nhà phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của chị T. nhưng không thấy người đâu nên đến cơ quan công an trình báo.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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