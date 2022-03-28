Vụ nữ sinh lớp 10 ở Huế bị bạn đánh chấn động não: Mẹ nữ sinh buồn rầu kể lại sự việc

Xã hội 28/03/2022 19:49

Vào ngày 28/3, Ban giám hiệu Trường THPT Hương Trà phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ một nữ sinh bị đánh chảy máu đầu, nhập viện.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 ở Huế bị bạn đánh chấn động não, Tổ Quốc đưa tin, vào ngày 28/3, Công an đã mời phụ huynh 2 học sinh lên làm việc để thoả thuận dân sự về vấn đề bồi thường thiệt hại do sức khoẻ của nạn nhân bị xâm hại. Đồng thời, đại diện Ban giám hiệu nhà trường THPT Hương Trà (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên nạn nhân sớm bình phục sức khoẻ để trở lại trường học tập.

Dự kiến trong ngày 29/3, nhà trường sẽ gửi tờ trình báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đó, sau khi nắm bắt sự việc này, ông Nguyễn Tân - Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu trường THPT Hương Trà xử lý cương quyết, làm nghiêm.

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Sau khi bị đánh chấn động não, nữ sinh lớp 10 rơi vào tâm lý hoảng loạn - Ảnh: Vietnamnet

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, phía gia đình cho biết, vào ngày 6/3, cháu Nh. nhận được tin nhắn của bạn cùng trường là L.N.Q.Tr. (học sinh lớp 10B3) hẹn gặp nhau ở Công viên Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) để nói chuyện. Khi cháu Nh. đến gặp tại công viên thì bất ngờ bị Tr. lao vào đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại, đến trưa hôm sau ngày 7/3, trên đường đi học về, cháu Nh. tiếp tục bị Tr. cùng đám bạn chặn đường dùng mũ bảo hiểm đánh chảy máu ở đầu.

Sau sự việc xảy ra, cháu Nh. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nhập viện với vết thương ở đầu, được chẩn đoán bị chấn động não. Bà X. cho biết con gái mình rơi vào tâm trạng hoảng loạn, lo sợ và không muốn đến trường.

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Em Nh. nhập viện điều trị sau khi bị đánh - Ảnh: báo Người Lao Động
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Đại diện nhà trường THPT Hương Trà đến thăm hỏi cháu Nh. và gia đình - Ảnh: Tổ Quốc

Ngoài ra, gia cảnh của em Nh. rất khó khăn, bố mẹ đều làm nông, ai thuê gì làm nấy. Nhà Nh. có 4 người con, Nh. là con gái út, 2 chị gái đã đi lấy chồng xa. Còn người anh cả của Nh., cách đây mấy năm bỗng bị bệnh tâm thần, khiến gia đình vốn đã nghèo nay càng thêm khốn đốn.

Hiện tại, phía phụ huynh của nữ sinh đánh người L.N.Q.Tr chỉ đồng ý mức bồi thường là 5.000.000 đồng và trả theo nhiều đợt. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

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