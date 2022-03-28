Vụ sát hại rồi phân xác người tình ở Ninh Bình: Nạn nhân có 2 đứa con nhỏ, mưu sinh bằng nghề spa

Xã hội 28/03/2022 16:03

Sau khi nghe tin chị Nguyễn Thị T. bị sát hại dã man, những người trong gia đình đều vô cùng bàng hoàng và không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ sát hại rồi phân xác người tình ở Ninh Bình khiến dư luận phẫn nộ, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình) được bàn giao cho người nhà để tiến hành mai táng.

Căn nhà chị T. sinh sống nằm sâu trong ngõ của phố Ngô Thì Sỹ (phường Nam Sơn). Trong chiều ngày 28/3, gia đình tổ chức tang lễ cho chị T. theo phong tục địa phương.

Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, chị T. có 2 người con nhỏ hiện làm nghề spa ở TP Ninh Bình. Theo người này, từ chiều qua khi hay tin T. bị sát hại mọi người rất sốc và xót xa, vì nhiều lý do nên họ muốn vụ việc nhanh chóng trôi qua. Bởi vậy gia đình không muốn chia sẻ với báo chí.

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Dũng phân xác người tình rồi bỏ vào 2 thùng nhựa, sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, theo VTV News đưa tin, vào chiều ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (37 tuổi) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị Th. tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tố giác, cảnh sát đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả bước đầu Dũng khai nhận thông qua mạng xã hội, có quan hệ quen biết, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Th. (đã có chồng, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

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Nghi phạm Phạm Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt

Vào sáng 23/3 chị Th. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng hắn không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Dũng đã giữ chị Th. ở lại nhà không cho đi. Chiều cùng ngày, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị Th. đến khi nằm im, ngừng thở rồi nằm cạnh xác nạn nhân. Những ngày sau, Dũng đã phân xác nạn nhân để trên tầng.

Hiện tại, Cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

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Liên quan đến vụ việc đối tượng Phạm Văn Dũng (37 tuổi) sát hại người yêu rồi phân xác phi tang, người dân tại phố Cống Lọng, phường Nam Bình, Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng.

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