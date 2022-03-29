Kẻ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình: Nghi vấn Facebook để trạng thái hẹn hò, đăng ảnh nạn nhân

Xã hội 29/03/2022 09:13

Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng truy tìm ra trang cá nhân được cho là của hung thủ giết người rồi phân xác dã man ở Ninh Bình.

Liên quan đến vụ án giết người ở Ninh Bình gây rúng động dư luận vừa qua, cư dân mạng đã nhanh chóng truy ra tài khoản Facebook được cho là của kẻ sát nhân Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP Ninh Bình). Trên mạng xã hội, Dũng là người khá kín kẽ về đời sống riêng tư. Đối tượng rất ít cập nhật hình ảnh và hay đăng các bài viết ở chế độ công khai.

Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất là Dũng để trạng thái quan hệ "hẹn hò" trên Facebook và có đăng tải một bức ảnh được cho là chụp chị Th. (30 tuổi, đã có chồng và 2 con, trú tại tổ 22, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) từ xa. Bức ảnh được Dũng đăng từ ngày 8/3/2021.

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Dũng là người khá kín kẽ về đời sống riêng tư trên mạng xã hội - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Thỉnh thoảng, Dũng chia sẻ một vài hình ảnh với những triết lý về cuộc sống: "Thứ bạn không thích, hãy cho qua. Thứ bạn không dùng, hãy bỏ đi. Chuyện không vui, hãy coi nhẹ. Người không hợp, đừng gắng gượng".

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích hung thủ vì hành vi giết người man rợ dưới các bài đăng công khai của gã. 

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Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, theo Vietnamnet, đối tượng khai nhận rằng nguyên nhân dẫn đến việc giết chị T. (người tình của Dũng) là do người này không muốn ly hôn chồng để đến với mình. 

Dù đã có vợ, nhưng thông qua mạng xã hội có quen biết, thuê nhà trọ sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị T. (đã có chồng, đang hiện làm thuê tại TP Ninh Bình).

Sáng 23/3, do không muốn thuê trọ ở TP Ninh Bình nữa nên chị T. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (chị gái Dũng), tại phường Nam Bình tìm gặp để trả đồ cá nhân của Dũng. Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, đối tượng giữ chị T. ở lại nhà không cho đi. Dũng dùng tay bóp cổ chị T. đến khi ngừng thở, rồi nằm cạnh xác nạn nhân đến sáng ngày hôm sau.

Tiếp đó, Dũng bỏ thi thể vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa. Đến trưa ngày 25/3, đối tượng đem thi thể vào phòng tắm ở tầng 1 phân xác bỏ vào hai thùng nhựa có sẵn tại nhà rồi kéo lên tầng 2. Tại đây, Dũng mua xi măng về đổ cùng với nước vào hai thùng cho đến khi đông cứng lại và cất giấu vào trong tủ.

Ngày 27/3, bố đẻ của Dũng là ông Phạm Văn Năm về nhà phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe máy của chị T. nhưng không thấy người đâu nên đến cơ quan công an trình báo.

 

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Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đối tượng Phạm Văn Dũng có thái độ bình thản khi khai nhận hành vi phạm tội.

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