'Xe tình thương' chở thi thể người gặp tai nạn về quê 'phụ thu' gần 40 triệu đồng: Tài xế đòi tiền gì?

Xã hội 31/03/2022 08:58

Người nhà anh Đ. khẳng định được kết nối với "xe tình thương, mai táng 0 đồng" để hỗ trợ chở thi thể về quê nhưng sau đó lại bị "phụ thu" phí gần 40 triệu đồng.

Những ngày qua, dư luận không khỏi xôn xao trước câu chuyện của anh Đ.Q.Đ. (29 tuổi, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị tai nạn giao thông tử vong khi làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ thì gia đình nạn nhân bị đơn vị từ thiện “chặt chém” tiền chở thi thể về quê mai táng.

Cụ thể, theo thông tin chia sẻ, khi nghe tin xấu về anh Đ., gia đình có liên hệ ông Quốc Đạt (Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định) để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đạt cho biết, xe cứu thương của đội không vào được TP.HCM nên giới thiệu gia đình cho một người tên Tèo (quê ở Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ “mai táng 0 đồng”.

Tuy nhiên, khi thi thể anh Đ. được đưa về đến quê nhà thì tài xế bất ngờ đòi số tiền 39,8 triệu đồng. Trong đó, tiền khâm liệm là 34,8 triệu đồng và tiền chi trước đó 5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền hỗ trợ thủ tục và 3 triệu đồng tiền xe chở thi thể). Điều này khiến cho người nhà anh Đ. vô cùng bức xúc vì ngay từ đầu đã liên hệ nhờ các đơn vị từ thiện giúp đỡ nhưng cuối cùng lại phải đóng phí rất cao.

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Nhiều tài khoản facebook bức xúc về sự việc "xe tình thương mai táng 0 đồng" chở thi thể về nhà bị 'chặt chém' gần 40 triệu đồng - Ảnh: Sài gòn giải phóng

Trao đổi với Sài gòn giải phóng về vụ việc này, ngày 30/3, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định cho biết, đã yêu cầu Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) và ông Nguyễn Quốc Đạt - Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định (thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện Phù Mỹ) báo cáo về thông tin trên.

Đồng thời, ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ cũng cho hay, hoàn cảnh gia đình anh Đ. khó khăn. Cha anh Đ. bị bệnh tiểu đường nặng, không lao động được. Mẹ anh Đ. là bà Nguyễn Thị Tưởng (55 tuổi) thường xuyên đau ốm.

'Xe tình thương' chở thi thể người gặp tai nạn về quê 'phụ thu' gần 40 triệu đồng: Tài xế đòi tiền gì? - Ảnh 2
Ngôi nhà của gia đình anh Đ. - Ảnh: Thanh Niên

Nói về việc trên, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Đạt khẳng định ông chỉ là người kết nối giữa gia đình nạn nhân Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, ở thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ) với ông Tèo Bình Định (có tài khoản Facebook là Trưởng Ban Tình Thương).

 

Cụ thể, sáng 24/3, ông Đạt cho biết nhận được cuộc gọi từ 1 tài khoản Facebook ở xã Mỹ Thọ xin giúp đỡ xe cứu thương đưa trường hợp khó khăn là anh Đ. bị tai nạn giao thông mất tại TP.HCM về quê ở H. Phù Mỹ. Nhưng do xe của đội không vào được TP.HCM nên ông kết nối với 1 người làm dịch vụ xe cứu thương ở TP.HCM có tài khoản Facebook là Trưởng Ban Tình Thương, (thường gọi là Tèo Bình Định) để nhờ giúp đỡ đưa thi thể anh Đ. về quê.

Sau đó, ông Đạt gửi số điện thoại người nhà (do tài khoản Facebook ở xã Mỹ Thọ cung cấp trước đó) cho ông Tèo Bình Định để 2 bên tự liên lạc. Ông Đạt khẳng định sau đó ông Tèo Bình Định làm việc, thỏa thuận giá cả với gia đình anh Đ. chứ không thông qua ông.

Giải thích xe của Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 không vào TP.HCM để chở thi thể được là có nguyên nhân. Trước đây, có gia đình ở Bình Định nhờ chạy vào TP.HCM chở giúp thi thể người đã mất về quê. Tuy nhiên, khi xe của Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 vào đến nơi thì đội dịch vụ tại chỗ đòi tiền và không nhận được thi thể nên phải quay về không.

Về việc kết nối giữa gia đình anh Đ. và ông Tèo, ông Đạt cho biết vì nghĩ là cùng đồng hương Bình Định, hơn nữa ông Tèo làm dịch vụ xe cứu thương tại TP.HCM nhiều năm nên biết làm thủ tục để nhận thi thể và có thể giúp đỡ gia đình thuận lợi hơn. Trước đây, ông Đạt cũng có giới thiệu vài trường hợp cho ông Tèo, ông Tèo đều lấy phí vận chuyển, còn Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 cũng hỗ trợ tiền xăng xe cho gia đình người đã mất.

 

Hiện, vụ việc vẫn đang nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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