Đang sống yên lành, người đàn ông tá hỏa khi bị 'báo tử' trên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Xã hội 14/02/2022 09:41

Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin sự việc và đang tiến hành làm rõ để xử lý những kẻ tung tin thất thiệt trên.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 13/2, Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phát đi cảnh báo đến người dân về việc nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật để lừa đảo kêu gọi từ thiện.

Những ngày qua, các tài khoản Facebook có tên là "Xỉu Bắc" và "Thiên Nhân" đã sử dụng hình ảnh cá nhân của anh N.L.T. (ngụ thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) để đăng tải dòng trạng thái có nội dung rằng, anh T. đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) bị tai nạn giao thông và tử vong vào ngày 11/2, để kêu gọi tiền từ thiện. Cụ thể, tài khoản Facebook tung tin: 

"Anh N.L.T. đi lao động ở Đài Loan, làm việc ở Fengyuan được gần 1 năm. Ngày 11/2, anh T. đi chơi không may bị ngã xe và được đưa vào Bệnh viện đại học Á Châu Đài Trung cấp cứu, nhưng vì tình trạng quá nặng nên tử vong lúc 11 giờ đêm 11/2".

Đang sống yên lành, người đàn ông tá hỏa khi bị 'báo tử' trên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện - Ảnh 1
Thông tin sai sự thật kèm hình ảnh anh N.T.L. tràn lan trên các diễn đàn Facebook - Ảnh: Người Lao động

Không chỉ vậy, các đối tượng này còn nêu hoàn cảnh của anh T. rất đáng thương như có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ già và một em trai. Tai nạn do anh tự ngã xe nên không được bảo hiểm chi trả, mong anh chị em và các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ để anh được nhanh chóng về quê hương. Sau đó, nhóm này còn đính kèm số tài khoản ngân hàng phía dưới để những người ủng hộ gửi tiền.

Tuy nhiên, đáng nói, thông tin trên hoàn toàn sai sự thật bởi anh T. vẫn đang sống bình thường ở quê nhà, chưa từng đi Đài Loan lao động bao giờ. Khi biết thông tin bị "báo tử" trên mạng xã hội, anh N.L.T. cho biết, việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Nhiều người thân, bạn bè khi đọc được thông tin đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, gia đình mới tá hỏa.

Đang sống yên lành, người đàn ông tá hỏa khi bị 'báo tử' trên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện - Ảnh 2
Công an TP. Thanh Hóa phát đi cảnh báo lừa đảo - Ảnh: Người Lao động

"Tôi chưa từng đi Đài Loan lao động, cũng không bị tai nạn giao thông. Tôi không hề biết những người đăng tải thông tin đó là ai. Hiện tôi đã thông tin sự việc tới công an đề nghị điều tra, xử lý những đối tượng tung tin sai sự thật trên"- anh T. nói.

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