Trung tướng Công an nói về cách xử lý những người vu khống Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên làm từ thiện 'gian dối'

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, những người có hành vi vu khống các nghệ sĩ làm từ thiện có thể đối mặt với hình phạt hình sự hoặc dân sự tùy theo mức độ nặng nhẹ của vụ việc.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ được diễn ra vào chiều ngày 28/1, phóng viên của Doanh nghiệp và Tiếp thị đã đề nghị đại diện Bộ Công an giải đáp câu hỏi: Đối với những người có hành vi vu khống, thông tin không đúng sự thật về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ thì có bị xử lý không? Trung tướng Tô Ân Xô cho biết đối với những hành vi vu khống nghệ sĩ từ thiện thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý về mặt dân sự hoặc hình sự - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô đã đại diện trả lời câu hỏi này. Theo đó, đối với những hành vi vu khống như trên thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý về mặt dân sự hoặc hình sự.

"Khi cơ quan công an nhận được tin báo tố giác tội phạm hoặc nhận được các đơn tố cáo thì sẽ tiếp nhận và xử lý đúng trình tự tố tụng. Mức độ đến đâu sẽ xử lý đến đó." - Trung tướng Tô n Xô nói về cách xử lý các đơn thư tố cáo của các nghệ sĩ như ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng,... chống lại những người đã tố cáo họ trước đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo vào chiều ngày 23/1 rằng, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành không có hành vi gian dối trong việc từ thiện - Ảnh: Internet Trước đó, vào chiều ngày 23/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo cho biết, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành không có hành vi gian dối trong việc từ thiện. Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác những nghệ sĩ này.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận tới 6 đơn thư tố giác bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Ngoài ra, vào chiều ngày 26/1, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại cuộc họp mặt báo chí đầu năm 2022, cơ quan này cho hay đã tiếp nhận tới 6 đơn thư tố giác bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam đến từ những cá nhân là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Hàn Ni, Đức Hiển và Đinh Thị Lan. Nội dung tố cáo bao gồm các hành vi: Vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ: Những nơi nào 'không xác định được chính xác số tiền'? Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng nói, huyện không xác định chính xác được số tiền mà đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ thêm cho những hộ không trong danh sách.

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