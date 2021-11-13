Chủ tịch huyện Lệ Thủy nói rõ lý do khó thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên: Thông tin bất ngờ

Xã hội 13/11/2021 11:27

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã nói rõ lý do khó rà soát số tiền Thủy Tiên cứu trợ trong đợt lũ năm 2020.

Ngày 12/11, UBND huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) thông tin, các địa phương trên địa bàn huyện vẫn chưa thể thực hiện việc rà soát, thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên như yêu cầu của Bộ Công an.

Lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy cho biết trên Báo Lao Động, UBND huyện không có báo cáo về tình hình cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn, và tình hình trên đã được thông tin đến lực lượng công an.

Theo đó, lý do là khi ca sĩ Thủy Tiên về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm 2020, cô và đoàn không thông qua UBND huyện. Khi về các xã, ngoài một số lượng nhất định như kế hoạch ban đầu, Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức tiền cụ thể nên công tác thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thống kê được.

Chủ tịch huyện Lệ Thủy nói rõ lý do khó thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên: Thông tin bất ngờ - Ảnh 1
Trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10-2021, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn đã trực tiếp đến Quảng Bình trao tiền tận tay người dân bị thiệt hại - Ảnh: Internet

 Thông tin thêm trên Doanh nghiệp & Tiếp thị ngày 13/11, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, huyện này cũng đã trao đổi với Bộ Công an về những khó khăn trong công tác thống kê số tiền hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Cơ quan công an cho biết sẽ cùng phối hợp với huyện để làm rõ. 

Ông Tình cho biết, vào đợt lũ xảy ra tháng 10/2020, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên có về hỗ trợ cho nhiều hộ dân bị ảnh hưởng tại địa bàn gồm 7 xã: Sơn Thủy, Liên Thủy, Hồng Thủy, An Thủy, Lộc Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy. Tuy nhiên, đoàn này không thông qua huyện mà trực tiếp về xã nên huyện không thể thống kê chính xác số tiền hỗ trợ.

Trước đó, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, xác nhận với nguồn trên, trong năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên có về hỗ trợ cho người dân của tỉnh. Tuy nhiên, đoàn của Thuỷ Tiên không thông qua Mặt trận Tổ quốc khi đến giúp đỡ người dân Quảng Bình mà chủ động liên lạc với chính quyền các địa phương dưới để trao tiền trực tiếp. 

Chủ tịch huyện Lệ Thủy nói rõ lý do khó thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên: Thông tin bất ngờ - Ảnh 2
Chính quyền huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gặp khó khăn trong việc thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

 Về số tiền cụ thể mà đoàn từ thiện ca sĩ Thuỷ Tiên trao tặng cho người dân tỉnh Quảng Bình, bà Hân cho hay Mặt trận Tổ quốc tỉnh không nắm được. 

"Nhân dân Quảng Bình rất trân quý khi trong lúc khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn từ thiện trong đó có ca sĩ Thuỷ Tiên. Đó là hành động rất đáng quý.

Bây giờ nếu xác minh thì phải đến từng xã, thống kê cụ thể trao bao nhiêu suất, suất bao nhiêu tiền mới có con số cụ thể.

Mặt trận thì không tham gia, không dính dáng thì không nắm được cụ thể. Mặt trận chỉ nắm được là trao hỗ trợ cho 15.000 trường hợp ở các huyện, còn số tiền chính thức thì không rõ", bà Hân khẳng định.

Theo bà Hân, theo nguyên tắc để xác nhận con số cụ thể số tiền, quà thì bây giờ trao ở địa phương nào, số tiền bao nhiêu thì các địa phương thống kê và xác nhận. Bản thân Mặt trận Tổ quốc không tham gia nên không thể nắm được cụ thể.

"Hoạt động từ thiện là rất đáng quý nhưng cách làm phải minh bạch, bài bản, thông qua các cơ quan cụ thể để tránh sự việc đáng tiếc", bà Hân nói.

Trước đó, vào tháng 10/2021, Cơ quan CSĐt Bộ Công an đã có công văn yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020. Huyện này sau đó cũng đã có văn bản triển khai việc này về các xã phường. Tuy nhiên, hết thời hạn theo yêu cầu, UBND các địa phương không thể có số liệu thống kê do các nguyên nhân như đã nêu trên.

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