Sự thật bất ngờ về 2 cây cầu tiền tỷ mà Thủy Tiên hỗ trợ xây dựng ở Nghệ An, đại diện 1 xã cho biết: Không nắm rõ số tiền

Mới đây, theo thông tin từ Vietnamnet, báo cáo về hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở huyện Thanh Chương (Nghệ An), đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây 2 cây cầu dân sinh mới thay cho cây cầu bị sập, hư hỏng ở 2 xã Thanh Sơn và Thanh Mỹ. Hiện 2 cây cầu đã được bàn giao đưa vào sử dụng sau khi xây dựng xong.

Diện mạo mới của cầu Khe Liệu - Ảnh: Tiền Phong

Ông Hoàng Phạm Thọ - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) cho biết: Cơn bão số 9 năm 2020 đã gây lũ quét, khiến 600 nhà dân bị ngập nước. Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho 38 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền là 696 triệu đồng.

"Cầu Khe Liễu bị sập hoàn toàn, trong đó có nguyên nhân do móng cầu được làm từ lâu. Quá trình mưa lũ chảy xói chân móng nên cầu bị sập xuống. Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục", Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ nói.

Cũng theo ông Thọ, tổng kinh phí thi công cầu Khe Liễu hết 1 tỷ đồng. Trên cầu có treo biển ghi rõ đơn vị hỗ trợ “Các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh”.

Số tiền khoảng 500 triệu đồng còn lại dùng để khắc phục mố cầu sông Con 1, ở xã Thanh Sơn.

Trong khi đó, báo Tiền Phong dẫn lời ông Lữ Văn Đương - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020, cầu sông Con 1 bị nước phá mất một mố cầu, hướng từ bên ngoài UBND xã đi vào 3 bản.

“Chúng tôi không nắm được đơn vị trực tiếp thi công. Chúng tôi cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu. Chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và bàn giao công trình”, ông Đương nói.

Cầu sông Con 1 được khắc phục sau sự cố nước phá hỏng mố cầu - Ảnh: Vietnamnet

Đáng chú ý, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã có báo cáo gửi Bộ Công an số tiền ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ người dân huyện này trong mùa mưa lũ 2020 nhưng có sự chênh lệch so với xác nhận là ít hơn 102 triệu đồng.

Báo Dân Trí dẫn trao đổi từ lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Thanh Chương cho biết: Địa phương đang tiếp tục cho rà soát số tiền còn lại.

Số tiền huyện Thanh Chương xác nhận ở thời điểm tháng 11/2020 với số tiền rà soát báo cáo Bộ Công an vẫn chưa khớp nhau. Cụ thể, qua rà soát, báo cáo từ 25 xã trên địa bàn thì huyện này có 520 hộ dân được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền nhận được là 5 tỷ 087 triệu đồng.