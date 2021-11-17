Diễn biến bất ngờ vụ tiền từ thiện Thủy Tiên trao ở Quảng Trị: Ít hơn so với biên bản hàng tỷ đồng

Xã hội 17/11/2021 15:42

Qua báo cáo, rà soát lại, số tiền cứu trợ của đoàn ca sĩ Thuỷ Tiên tại 2 huyện của tỉnh Quảng Trị thấp hơn khoảng 4 tỷ đồng so với xác nhận ban đầu.

Thông tin trên báo Người lao động, này 17/11, ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa có báo cáo cung cấp thông tin quá trình hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện này sau khi tiến hành rà soát, kiểm tra.

Theo đó, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao tiền hỗ trợ người dân ở huyện Hải Lăng trong 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 31-10-2020, có 1.402 người trong danh sách, mỗi người được hỗ trợ 3 triệu đồng - tổng cộng tiền hỗ trợ là 4 tỉ 206 triệu đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ tiền từ thiện Thủy Tiên trao ở Quảng Trị: Ít hơn so với biên bản hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên-Công Vinh trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2020 - Ảnh: Tiền Phong

Đợt 2 vào ngày 5-11-2020, có 3.803 hộ trong danh sách được nhận quà, mỗi người được nhận 2 triệu đồng. Ngoài ra, tại thị trấn Diên Sanh, huyện này nắm thêm được khoảng 332 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Tổng số người được hỗ trợ theo xác định là khoảng 4.135, với tổng số tiền 8 tỉ 270 triệu đồng.

Đợt 3 vào ngày 6-11-2020, tại xã Hải Định, có 1.454 người trong danh sách, đoàn của Thủy Tiên hỗ trợ 2 triệu đồng/người - tổng số tiền 2 tỉ 908 triệu đồng. 

Tại 13 xã còn lại của huyện, có 11.149 người trong danh sách được nhận tiền, mỗi người được nhận 1 triệu đồng. Ngoài ra, tại điểm trao quà ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng nắm thêm được khoảng 27 người không có trong danh sách nhưng cũng được phát tiền. Tổng số người được xác định khoảng 11.176, với số tiền hỗ trợ là 11 tỉ 176 triệu đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ tiền từ thiện Thủy Tiên trao ở Quảng Trị: Ít hơn so với biên bản hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Danh sách các hộ dân được nhận tiền từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên tại xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) - Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

 Theo báo cáo, tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao trong 3 đợt tại huyện Hải Lăng là 26 tỉ 560 triệu đồng. Số tiền mà đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách thì huyện này không xác định cụ thể được.

Đáng chú ý, báo cáo đã chỉ ra việc trao hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều điểm "không" như: không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân; không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của đoàn; không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ; không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc; không lập biên bản khi kết thúc đợt cứu trợ.

Trong khi đó, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ dân số tiền 2 tỉ 673 triệu đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, ngoài những hộ trên, đoàn còn trao tiền cho một số hộ khác nhưng chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

Diễn biến bất ngờ vụ tiền từ thiện Thủy Tiên trao ở Quảng Trị: Ít hơn so với biên bản hàng tỷ đồng - Ảnh 3
Giấy xác nhận do UB MTTQ tỉnh Quảng Trị lập có số tiền khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng - Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

 Như vậy, khoảng 19.000 hộ dân tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ với số tiền được 2 huyện này xác nhận là 29 tỉ 233 triệu đồng. Số tiền này thấp hơn so với số tiền "khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng" trong "Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai" mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận trước đó gần 4,2 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên chỉ thông qua, không giao tiền cho đơn vị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ hỗ trợ kết nối về địa phương. Sau đó, từ đề nghị của đoàn từ thiện, đơn vị này đã có biên bản xác nhận với nội dung đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho  gần 20.048 hộ dân ở 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong với tổng số tiền khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng.

Chủ tịch huyện Lệ Thủy nói rõ lý do khó thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên: Thông tin bất ngờ

Chủ tịch huyện Lệ Thủy nói rõ lý do khó thống kê số tiền từ thiện của Thủy Tiên: Thông tin bất ngờ

UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã nói rõ lý do khó rà soát số tiền Thủy Tiên cứu trợ trong đợt lũ năm 2020.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên từ thiện tiền từ thiện của thủy tiên thủy tiên sao kê

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số