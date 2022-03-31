Theo đó, ông chia sẻ lại câu chuyện về ngày đầu tiên trong đời lái xe cứu thương (tháng 8/2020) và những kỷ niệm khó quên trên những chặng đường dài trong hành trình giúp đỡ mọi người.

Liên quan đến vụ " xe tình thương " chở thi thể người gặp tai nạn về quê 'phụ thu' gần 40 triệu đồng, ông Đoàn Ngọc Hải mới đây trên trang cá nhân đã có bài viết nêu lên quan điểm của mình.

"Có những lúc trời tối đen như mực trên đường mòn Hồ Chí Minh( Kon Tum ) hay trên đường đèo Mã Pì Lèng( Mèo Vạc-Hà Giang ) tôi đã nghe rất nhiều "tiếng động lạ “ trong khoang sau xe cứu thương mà tôi đang điều khiển, tôi dừng xe lại lấy đèn pin soi nhìn vào khoang sau xe cứu thương, không thấy gì cả, đi một đoạn nữa lại tiếp tục diễn ra như vậy. Tôi đã nổi hết gai ốc khắp người, tôi đã hiểu vì xe tôi cũng chở quá nhiều người đã chế.t. Có những tai nạn giao thông, người bệnh nhân thời kỳ cuối...tôi đã lái xe với một tốc độ cao nhất có thể nhưng không thể kịp" - trích bài viết của ông Hải.

Một phần bài viết của ông Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đó, ông có đôi lời nhắn nhủ: "Tôi chỉ có vài lời với anh em lái xe dịch vụ cứu thương và những người có trách nhiệm liên quan đến dịch vụ này: ở trên Ông trời nhìn thấy hết. Lấy đủ tiền xăng và tiền khấu hao xe, ít tiền lãi là Oke, Ông trời sẽ cho các bạn cái khác. Nếu làm đúng như vậy thì rất nhiều may mắn về tiền bạc sẽ đến với các bạn, còn không cứ tiếp tục như vậy thì mãi mãi không bao giờ có thể giàu có với cái nghề này, thậm chí bạc lắm. Bạc đến nhiều đời sau, con cháu không ngóc đầu lên được".

Như đã đưa tin trước đó, vừa qua, dư luận không khỏi xôn xao trước câu chuyện của anh Đ.Q.Đ. (29 tuổi, quê ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị tai nạn giao thông tử vong khi làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ thì gia đình nạn nhân bị đơn vị từ thiện “chặt chém” tiền chở thi thể về quê mai táng.

Cụ thể, theo thông tin chia sẻ, khi nghe tin xấu về anh Đ., gia đình có liên hệ ông Quốc Đạt (Đội trưởng Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 – Bình Định) để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đạt cho biết, xe cứu thương của đội không vào được TP.HCM nên giới thiệu gia đình cho một người tên Tèo (quê ở Bình Định) đang làm dịch vụ cấp cứu tình thương 24/24 tại TP.HCM để hỗ trợ “mai táng 0 đồng”.

Tuy nhiên, khi thi thể anh Đ. được đưa về đến quê nhà thì tài xế bất ngờ đòi số tiền 39,8 triệu đồng. Trong đó, tiền khâm liệm là 34,8 triệu đồng và tiền chi trước đó 5 triệu đồng (2 triệu đồng tiền hỗ trợ thủ tục và 3 triệu đồng tiền xe chở thi thể). Điều này khiến cho người nhà anh Đ. vô cùng bức xúc vì ngay từ đầu đã liên hệ nhờ các đơn vị từ thiện giúp đỡ nhưng cuối cùng lại phải đóng phí rất cao.

Bài viết trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Đạt khẳng định ông chỉ là người kết nối giữa gia đình nạn nhân Đặng Quốc Đ. (29 tuổi, ở thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ) với ông Tèo Bình Định (có tài khoản Facebook là Trưởng Ban Tình Thương).

Cụ thể, sáng 24/3, ông Đạt cho biết nhận được cuộc gọi từ 1 tài khoản Facebook ở xã Mỹ Thọ xin giúp đỡ xe cứu thương đưa trường hợp khó khăn là anh Đ. bị tai nạn giao thông mất tại TP.HCM về quê ở H. Phù Mỹ. Nhưng do xe của đội không vào được TP.HCM nên ông kết nối với 1 người làm dịch vụ xe cứu thương ở TP.HCM có tài khoản Facebook là Trưởng Ban Tình Thương, (thường gọi là Tèo Bình Định) để nhờ giúp đỡ đưa thi thể anh Đ. về quê.

Sau đó, ông Đạt gửi số điện thoại người nhà (do tài khoản Facebook ở xã Mỹ Thọ cung cấp trước đó) cho ông Tèo Bình Định để 2 bên tự liên lạc. Ông Đạt khẳng định sau đó ông Tèo Bình Định làm việc, thỏa thuận giá cả với gia đình anh Đ. chứ không thông qua ông.

Bố mẹ anh Đ. nghèo khó, lại đau bệnh nên muốn nhờ đến "xe tình thương", nhưng lại phải trả khoản phí lớn - Ảnh: Dân Trí

Giải thích xe của Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 không vào TP.HCM để chở thi thể được là có nguyên nhân. Trước đây, có gia đình ở Bình Định nhờ chạy vào TP.HCM chở giúp thi thể người đã mất về quê. Tuy nhiên, khi xe của Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 vào đến nơi thì đội dịch vụ tại chỗ đòi tiền và không nhận được thi thể nên phải quay về không.

Về việc kết nối giữa gia đình anh Đ. và ông Tèo, ông Đạt cho biết vì nghĩ là cùng đồng hương Bình Định, hơn nữa ông Tèo làm dịch vụ xe cứu thương tại TP.HCM nhiều năm nên biết làm thủ tục để nhận thi thể và có thể giúp đỡ gia đình thuận lợi hơn. Trước đây, ông Đạt cũng có giới thiệu vài trường hợp cho ông Tèo, ông Tèo đều lấy phí vận chuyển, còn Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 cũng hỗ trợ tiền xăng xe cho gia đình người đã mất.

Theo Dân Trí, ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh Đ. - nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông - rất khó khăn. Cha anh Đ. bị bệnh tiểu đường nặng, không lao động được. Mẹ anh Đ. là bà Nguyễn Thị Tưởng (55 tuổi) làm nông nhưng cũng thường xuyên đau ốm.

Được biết, Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định) được thành lập từ năm 2019 với tên gọi ban đầu là Đội SOS - Hiệp sĩ TP Quy Nhơn, do ông Nguyễn Quốc Đạt làm đội trưởng.

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 6 đội, nhóm có hoạt động xe cứu thương thực hiện việc vận chuyển 0 đồng. Trong đó, Biệt đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định hoạt động công suất cao nhất, một tháng 80 chuyến.