Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ lớp 7 - 12

Xã hội 31/03/2022 21:01

Theo đó, mỗi học sinh sẽ được bảo đảm các quy trình an toàn hết mức có thể để chống dịch, có chỗ ăn riêng, không dùng chung đồ dùng các nhân.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị mỗi địa phương nên có những biện pháp đánh giá về tình hình dịch bệnh xung quanh mình, lên bảng kế hoạch cụ thể về các phương án để phòng chống covid, qua đó sớm đưa học sinh nhanh chóng trở lại học trực tiếp tại lớp. 

Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ lớp 7 - 12 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: báo Quốc Tế

Ngoài ra các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình tại khu vực của mình và điều kiện đang sẵn có để tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh một cách hiệu quả tối đa nhất, hơn nữa lắng nghe ý kiến của phụ huynh con em để có thể đưa ra phương án tối yêu nhất có thể.

Dẫn theo nguồn tin của báo Giao Thông, việc tổ chức hoạt động bán trú phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ HS. Các trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các HS trong cùng lớp và giữa các lớp.

Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ lớp 7 - 12 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: TTXVN

Các trường học phải ưu tiên chỗ ăn, chỗ ngủ cho học sinh một cách an toàn nhất, tránh tiếp xúc quá gần. Đồng thời liên tục xịt khuẩn sau mỗi ngày học, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con em phụ huynh. 

TP.HCM: Nữ bệnh nhân cơ thể 'thủng' hàng chục lỗ hậu tiêm chất tan mỡ làm đẹp, hình ảnh cận cảnh vết thương khiến ai cũng sốc nặng

TP.HCM: Nữ bệnh nhân cơ thể 'thủng' hàng chục lỗ hậu tiêm chất tan mỡ làm đẹp, hình ảnh cận cảnh vết thương khiến ai cũng sốc nặng

Bệnh viện JW TP.HCM vừa tiếp nhận và thăm khám cho một trường hợp nữ bệnh nhân bị tai biến thẩm mỹ rất nghiêm trọng, cơ thể có rất nhiều vết thương.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 học bán trú học sinh trở lại trường bản tin COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 12 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 12 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số