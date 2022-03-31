Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh từ lớp 7 - 12

Theo đó, mỗi học sinh sẽ được bảo đảm các quy trình an toàn hết mức có thể để chống dịch, có chỗ ăn riêng, không dùng chung đồ dùng các nhân.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc xem xét tổ chức hoạt động bán trú cho HS từ lớp 7 đến lớp 12 khi học trực tiếp tại trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị mỗi địa phương nên có những biện pháp đánh giá về tình hình dịch bệnh xung quanh mình, lên bảng kế hoạch cụ thể về các phương án để phòng chống covid, qua đó sớm đưa học sinh nhanh chóng trở lại học trực tiếp tại lớp.

Ảnh minh họa: báo Quốc Tế

Ngoài ra các trường, các cơ sở giáo dục căn cứ vào tình hình tại khu vực của mình và điều kiện đang sẵn có để tổ chức hoạt động bán trú cho học sinh một cách hiệu quả tối đa nhất, hơn nữa lắng nghe ý kiến của phụ huynh con em để có thể đưa ra phương án tối yêu nhất có thể.

Dẫn theo nguồn tin của báo Giao Thông, việc tổ chức hoạt động bán trú phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ HS. Các trường, các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó bảo đảm theo nguyên tắc hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các HS trong cùng lớp và giữa các lớp.

Ảnh minh họa: TTXVN

Các trường học phải ưu tiên chỗ ăn, chỗ ngủ cho học sinh một cách an toàn nhất, tránh tiếp xúc quá gần. Đồng thời liên tục xịt khuẩn sau mỗi ngày học, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con em phụ huynh.

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