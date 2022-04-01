Hải Dương: Côn đồ xông vào nhà chém trọng thương 'con nợ' rồi thách 'gọi công an sẽ giết hết cả nhà'

Xã hội 01/04/2022 08:46

3 đối tượng côn đồ xông vào nhà chém trọng thương "con nợ", sau đó kề dao vào cổ bố nạn nhân dọa giết và thách thức: "Thích gọi công an thì cứ gọi, chấp hết".

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 31/3, Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đang khẩn trương điều tra vụ nhóm côn đồ xông vào nhà anh N.D.H. (18 tuổi, trú tại đường Canh Nông 2, phường Quang Trung, TP. Hải Dương) đòi nợ và chém trọng thương chủ nhà.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 30/3, anh H. đang ở nhà thì có 3 đối tượng tên Hùng, Nam và Huy xông vào và dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu và tay trái của anh H.

Lúc này, thấy con bị chém, bố anh H. chạy vào can ngăn thì Hùng cầm dao kề vào cổ dọa giết. Gia đình nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng: "Hùng còn thách thức gia đình tôi thích gọi công an thì cứ gọi, hắn chấp hết".

Hải Dương: Côn đồ xông vào nhà chém trọng thương 'con nợ' rồi thách 'gọi công an sẽ giết hết cả nhà' - Ảnh 1
Anh N.D.H. bị chém rách đầu - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của báo Đại Đoàn kết, ngay sau khi bị chém, anh H. được gia đình đưa đi cấp cứu vì mất nhiều máu và đứt gân tay. Đồng thời, người nhà anh H. còn tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số lạ đe dọa rằng "báo công an sẽ giết cả nhà!".

Vụ việc khiến người dân địa phương và gia đình anh H. vô cùng hoang mang, lo lắng. Được biết, anh H. có nợ nhóm của Hùng một số tiền từ nhiều năm trước và đã trả gần hết. Hiện, gia đình anh H. vẫn đang thu xếp để trả nợ tiếp.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hải Dương đã vào cuộc để điều tra, xử lý theo quy định.

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