Ông Nguyễn Quốc Bảo là hàng xóm chạy tới thì thấy cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (75 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) hô hoán: “Nó giết con tôi rồi”. Sau đó, ông Bảo nhanh chóng nâng cửa cuốn, chạy vào thì thấy chị N.T.H.L. (36 tuổi) nằm gục, còn những người khác trong nhà hoảng loạn.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 22/3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc người đàn ông treo cổ tự sát sau khi dùng dao chém “vợ hờ” bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21/3, người dân sống gần tiệm tạp hóa trên đường Tỉnh lộ 15 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe thấy tiếng kêu cứu.

“Sau khi người dân và thành viên trong gia đình đưa chị L đi cấp cứu thì T ở nhà, khóa cửa bên trong” – một người dân khác cho biết. Do cửa khóa nên khi Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt, soi đèn vào nhà kiểm tra thì phát hiện N.V.T. (46 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

“Tôi và người nhà hô hoán, kêu cứu đưa nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó công an xã cũng có mặt” - ông Bảo nói.

Một nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do những mâu thuẫn về tiền bạc.

Hình ảnh từ vụ việc được ghi lại qua camera an ninh - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Dân Việt, đáng nói, khi chị L. được vào bệnh viện cấp cứu, người nhà mới tá hỏa biết được chị L. đang mang thai khoảng 20 tuần. Dù bị chém nhiều nhát trên khắp cơ thể nhưng may mắn chị L. vẫn giữ được tính mạng.

Về phần ông T., hàng xóm cho biết, người đàn ông này là dân ở nơi khác mới chuyển đến ở chung từ trước Tết Nguyên đán. Ông T. và nạn nhân không đăng ký kết hôn, chỉ cặp với nhau rồi sống chung như vợ chồng. Trước đây, ông T. làm tài xế nhưng có đam mê chơi cá độ, cờ bạc nên được người thân khuyên nhủ.

Trước khi xảy ra sự việc, họ cũng không nghe thấy tiếng cự cãi hay to tiếng gì trong nhà. Một thành viên trong gia đình chị L. cho biết, dù sống chung nhưng rất ít trò chuyện với ông T., thi thoảng có hỏi thăm vài câu, nhưng ông T. chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sau khi gây án và treo cổ tự tử, thi thể ông T. đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện, thi thể của ông đã được hỏa thiêu và bàn giao cho gia đình.