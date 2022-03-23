Chồng chém 'vợ hờ' nhiều nhát rồi tự tử: Nạn nhân nhập viện cấp cứu mới phát hiện đang mang thai 20 tuần

Xã hội 23/03/2022 08:48

Người phụ nữ bị chém hơn 10 nhát, được đưa vào bệnh viện cấp cứu mới biết chị đang mang thai khoảng 20 tuần.

Ông Nguyễn Quốc Bảo là hàng xóm chạy tới thì thấy cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (75 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) hô hoán: “Nó giết con tôi rồi”. Sau đó, ông Bảo nhanh chóng nâng cửa cuốn, chạy vào thì thấy chị N.T.H.L. (36 tuổi) nằm gục, còn những người khác trong nhà hoảng loạn.   

“Tôi và người nhà hô hoán, kêu cứu đưa nạn nhân lên xe đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó công an xã cũng có mặt” - ông Bảo nói.

“Sau khi người dân và thành viên trong gia đình đưa chị L đi cấp cứu thì T ở nhà, khóa cửa bên trong” – một người dân khác cho biết. Do cửa khóa nên khi Công an xã Tân Thạnh Đông có mặt, soi đèn vào nhà kiểm tra thì phát hiện N.V.T. (46 tuổi) đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Một nguồn tin từ Công an huyện Củ Chi cho biết, nguyên nhân của vụ việc là do những mâu thuẫn về tiền bạc. 

Chồng chém 'vợ hờ' nhiều nhát rồi tự tử: Nạn nhân nhập viện cấp cứu mới phát hiện đang mang thai 20 tuần - Ảnh 1
Hình ảnh từ vụ việc được ghi lại qua camera an ninh - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin của báo Dân Việt, đáng nói, khi chị L. được vào bệnh viện cấp cứu, người nhà mới tá hỏa biết được chị L. đang mang thai khoảng 20 tuần. Dù bị chém nhiều nhát trên khắp cơ thể nhưng may mắn chị L. vẫn giữ được tính mạng.

Về phần ông T., hàng xóm cho biết, người đàn ông này là dân ở nơi khác mới chuyển đến ở chung từ trước Tết Nguyên đán. Ông T. và nạn nhân không đăng ký kết hôn, chỉ cặp với nhau rồi sống chung như vợ chồng. Trước đây, ông T. làm tài xế nhưng có đam mê chơi cá độ, cờ bạc nên được người thân khuyên nhủ.

Trước khi xảy ra sự việc, họ cũng không nghe thấy tiếng cự cãi hay to tiếng gì trong nhà. Một thành viên trong gia đình chị L. cho biết, dù sống chung nhưng rất ít trò chuyện với ông T., thi thoảng có hỏi thăm vài câu, nhưng ông T. chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Sau khi gây án và treo cổ tự tử, thi thể ông T. đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện, thi thể của ông đã được hỏa thiêu và bàn giao cho gia đình.

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Khi phát hiện chị H. có tình cảm với người đàn ông khác nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ chém người kinh hoàng.

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