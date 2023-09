Gây án xong, nghi phạm định bỏ chạy nhưng đã bị người dân bắt giữ giao công an xã Phước Lợi.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 16/3, Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết, đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi một vụ án mạng để điều tra làm rõ. Sau đó, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cụ thể, trước đó, khoảng 21 giờ 20 ngày 15/3, Nguyễn Văn Chiến (SN 1965, ngụ huyện Bến Lức) cầm theo 2 con dao chạy đuổi theo chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1975, ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An) đến nơi chị thuê nhà trên đường ĐT835 (thuộc ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức). Nhìn thấy Chiến cầm dao và có biểu hiện bất thường nên chị T. bỏ chạy.

Lúc này, nghe tiếng mẹ la thất thản thốt, con trai chị T. là cháu Trương Hoàng D (SN 2005) chạy ra can ngăn liền bị Chiến chém vào đầu bất tỉnh. Sau đó, chị T. tiếp tục bỏ chạy vào cửa hàng ĐTDĐ cách đó khoảng 10m thì bị Chiến đuổi theo, chém nạn nhân nhiều nhát vào đầu, ngực. Sau đó, chị T. được người dân đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức cấp cứu nhưng đã tử vong, con trai chị bị thương nặng.

Theo thông tin của báo Công an TP.HCM, sau khi gây án, đối tượng tìm cách bỏ chạy nhưng người dân kịp thời khống chế bắt giữ, giao công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Lợi, Công an huyện Bến Lức kịp thời có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Theo người dân địa phương, nguyên nhân vụ án mạng có thể do ghen tuông tình ái giữa Chiến và chị T.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức xác minh, làm rõ.

