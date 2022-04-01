Liên quan đến vụ việc nghi vấn chú họ có hành vi xâm hại cháu gái 10 tuổi khiến dư luận phẫn nộ, Công an Thái Bình đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn để điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào tối ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã tống đạt Quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn để điều tra về hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi, xảy ra tại xã Vũ Chính vào ngày 19/3/2022.

Nguyễn Thanh Sơn bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo VTC News, vào ngày 29/3, công an xã tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T. Th (SN 1984, xã Vũ Chính) trình báo việc con gái chị bị người chú họ xâm hại tình dục. Dựa vào đơn tố cáo, vào tối 27/3, con gái của chị Th. tên là T. (SN 2012) kể với mẹ việc bị xâm hại. Bé T. cho biết, chiều 19/3, khi cháu đang chơi cùng nhóm bạn trên trục đường thôn ở gần nhà thì N.T.S (SN 1971, chú họ của cháu T.) đi xe máy điện đến.

S. rủ cháu T. đi về nhà rồi sẽ cho ít đồng nát bán lấy tiền mua kem. Sau đó, S. đưa cháu T. về trang trại nơi S. làm việc. Tại đây, S. đưa cháu T. vào phòng khách của trang trại khóa cổng, cửa phòng, tắt điện. S. đưa cháu ra ghế rồi sờ vùng kín và cởi quần áo, có hành vi quan hệ tình dục với cháu T. Cũng theo đơn, khi cháu T. kêu đau thì S. dừng lại, mặc quần áo cho cháu T. và cho cháu ít kẹo, chùm nho, ít ve chai, mở cổng cho T. tự đi bộ về.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, UBND xã Vũ Chính chỉ đạo Công an xã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an TP Thái Bình, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố điều tra, xử lý vụ việc.

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