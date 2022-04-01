Hé lộ đoạn camera ghi lại hành vi ĐÁNG NGỜ của nghi phạm phóng hỏa gây cháy lớn khiến 6 người thương vong

Xã hội 01/04/2022 08:31

Lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người chết.

Liên quan đến vụ cháy lớn căn nhà cho thuê ở Phú Đô vào tối 31/3, theo báo Dân Việt, lực lượng công an đã trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ trong ngõ 60 Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gây thương vong và không loại trừ khả năng bị phóng hỏa.

Đặc biệt, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây xuất hiện một đoạn camera an ninh ghi lại hành vi của người nghi phóng hỏa trong vụ cháy này. Cụ thể, theo camera an ninh ghi lại, thời điểm 18h50 ngày 31/3, một người trùm kín từ đầu đến chân, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm đã xuất hiện trong nhà xe.

Sau khi đi một vòng quan sát xung quanh, người này đã lấy ra một dụng cụ đánh lửa và châm lửa vào một trong những chiếc xe trong nhà xe rồi lập tức rời đi. Ngọn lửa sau đó dần lan sang những xe xung quanh và bùng cháy dữ dội.

Theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, khoảng 19h06 ngày 31/3, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, lực lượng đã nhanh chóng điều động 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người dân. Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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Sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

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