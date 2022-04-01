Tạm giữ người phụ nữ nghi phóng hỏa gây cháy lớn tại một căn nhà 7 tầng khiến 6 người thương vong

Xã hội 01/04/2022 08:10

Sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà.

Theo báo Người Lao động đưa tin, tối 31/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người phụ nữ là nghi phạm trong vụ cháy lớn tại căn nhà 7 tầng cho thuê trong ngõ 60, đường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vụ việc cụ thể, trước đó xảy ra vào khoảng 19 giờ tối 31/3, tại một nhà trọ 7 tầng cho thuê trong ngõ 60, đường Phú Đô. Đám cháy bắt nguồn từ khu vực để xe tầng 1, phát sinh rất nhiều khói và khí độc. Lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu được nhiều người ra khỏi đám cháy.

Tạm giữ người phụ nữ nghi phóng hỏa gây cháy lớn tại một căn nhà 7 tầng khiến 6 người thương vong - Ảnh 1
Người phụ nữ nghi phóng hỏa gây cháy lớn - Ảnh: Người Lao động

Trao đổi với Zingnews vào rạng sáng 1/4, một cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi phóng hỏa ngôi nhà. Đồng thời, camera giám sát cũng quay lại được toàn bộ quá trình gây án của nghi phạm.

Theo đó, khoảng 18h50 ngày 31/3, người phụ nữ này vào tầng một là nơi để xe máy. Sau đó, nghi phạm nhiều lần châm lửa bằng diêm, vứt vào một xe máy. Sau khoảng 4-5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội, còn nghi phạm bỏ chạy ra ngoài.

Tạm giữ người phụ nữ nghi phóng hỏa gây cháy lớn tại một căn nhà 7 tầng khiến 6 người thương vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zingnews

Ngọn lửa được cảnh sát khống chế sau khoảng 30 phút. Lực lượng chức năng đã giải cứu 12 người trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến một người tử vong, 5 người bị thương.

Danh tính  và động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được hé lộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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