Kịp thời giải cứu cụ già hơn 100 tuổi, đi lại khó khăn bị mắc kẹt trong đám cháy

Phát hiện có cháy, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận giải cứu 2 cụ già mắc kẹt trong nhà.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, gần 18h ngày 30/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại đường Thanh Lân. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan sang 3 nhà bên cạnh. Sau khi phát hiện có cháy, nhiều người dân đã tới dập lửa và cứu được 2 cụ già, trong đó, một cụ 103 tuổi bị hạn chế vận động. Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai cũng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Không lâu sau đó, đám cháy đã được dập tắt.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của Zingnews, trong buổi tối cùng ngày, tại căn hộ tầng 22 chung cư HH4A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) có diện tích 67m2 xảy ra cháy tại khu vực bếp. Trung tâm Chỉ huy Công an TP. Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân chi viện phối hợp cùng lực lượng PCCC của tòa nhà dập tắt đám cháy.

Sau khoảng 5 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại gây ra thiêu rụi trên diện tích hơn 2m2, làm cháy một số vật dụng quạt, nồi cơm điện, ấm.. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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