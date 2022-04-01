Nhưng việc này không cản được tình yêu của 2 anh chị. Hai người dọn về ở với nhau như vợ chồng, không có hôn thú hay sự công nhận nào từ phía 2 bên cha mẹ. Ngày ấy, anh Tỉnh và chị Liễu tay trắng, nghèo khó nên cứ nay đây mai đó, ngủ bờ ngủ bụi, mưu sinh kiếm sống qua ngày.

Mới đây, theo thông tin Pháp luật và bạn đọc, câu chuyện về người mẹ đau đớn đến hóa khờ, suốt 30 năm đi tìm con khiến nhiều người không khỏi xót xa. Người mẹ được nhắc đến chính là chị Trần Kim Liễu (SN 1966, ngụ thị trấn Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Được biết, trước đây, chị quen và yêu anh Trương Hữu Tỉnh (quê Tây Ninh) nhưng gia đình lại ra sức ngăn cấm.

Chị đặt con gái tên là Trương Thị Hồng. Tuy cuộc sống dẫu nhiều thiếu thốn nhưng chị Liễu luôn cố gắng làm ăn, nuôi con nên người. Cuộc sống vốn dĩ đang êm đẹp thì biến cố bất ngờ ập đến. Một buổi tối, chị Liễu nhờ chồng trông con giúp vì buồn ngủ nhưng không rõ lý do gì, đêm đó anh lại đem ẵm con về nhà nội.

Đến khi chị Liễu mang thai con đầu lòng, hai vợ chồng anh chị vẫn chưa thể có ngôi nhà cho riêng mình, đành dựng tạm chòi bên ruộng lúa nhà người ta. Tháng 10 âm lịch năm 1990, chị Liễu hạ sinh một người bé gái ở Bệnh viện Trảng Bàng nhưng vì không có tiền trả viện phí nên khi sinh xong, chị trốn viện, giấy khai sinh cũng chưa kịp làm.

Sáng hôm sau, chị Liễu mới tá hỏa đi tìm, hỏi khắp xóm xung quanh. Vài người dân bảo với chị rằng: "Liễu ơi, chị chồng mày đem con mày đi cho rồi. Hôm qua chồng mày đem vứt con ngoài đó, người ta phải đút sữa cho con nhỏ này".

Chị Liễu nghe từng câu lòng như lửa đốt, vội chạy tới nhà bà Trương Thị Bai và bà Trương Thị Gái (chị dâu) để hỏi tung tích con. Chị Liễu nhớ lại giây phút đau đớn: "Cũng chỉ nghĩ đêm đó chồng ẵm con đi đâu đó rồi ẵm về thôi, không nghĩ ông khờ quá. Mấy chị chồng là dân ở bến xe, dữ lắm, người ta mách tôi vậy nhưng không dám đứng ra làm chứng. Tôi ra nhà bà Bai, ôm chân của bà hỏi: Chị ơi cho con em ở đâu? Bà chối biến, nói rằng: Mày ẵm mày tự cho, tao không có đi cho".

Chị Liễu và anh Tỉnh có 3 người con - Ảnh: Cắt từ clip

Một vài hàng xóm tốt bụng xung quanh mách rằng, bà Bai đã đem bé gái qua cho bà Năm Lùn, sống gần đó. Khi hay tin, chị Liễu đã đến tìm chị chồng và bà Năm Lùn để xin lại con nhưng người phụ nữ này cũng giấu tiệt.

"Tôi lạy lục, quỳ xuống van xin bà Năm: Chị ơi chị trả con em lại đi. Em đâu có đem con đi cho, nếu cho em đã cho ở nhà thương lúc đẻ nó rồi. Em đâu có mang về đây vất vả nhịn đói nhịn khát nuôi con vậy. Nhưng bà vẫn làm thinh, không nói năng gì. Khi đó tôi lấy con dao kề vào cổ: Chị không cho em, em chết cho chị xem".

Kể từ ngày mất con, ngày nào chị Liễu cũng lang thang đi khắp xóm tìm tung tích nhưng vẫn chẳng có manh mối, tin tức gì. Nhiều năm trôi qua, nỗi đau mất con giằng xé khiến đôi lúc thần trí của chị không còn tỉnh táo. Thi thoảng chị không kiểm soát được hành động của mình và đi lang thang khắp nơi. Chị Liễu ngày đêm nhớ con gái, chỉ mong được gặp con dù chỉ một lần.

Chị Liễu không ngờ con gái cũng sống trong cùng địa phương - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi kết nối chương trình tìm người thân thất lạc qua kênh Youtube, sau vài ngày, bà Trương Thị Bai (chị dâu) có gọi điện tới trách móc chị Liễu sao lại đem chuyện nhà lên mạng làm rùm beng. Và sau hàng chục năm, chị mới được nhà chồng kể về tung tích con gái.

Bà Bai nói rằng muốn tìm con thì cùng bà ra nhà Năm Lùn hỏi chuyện. Bấy giờ và Năm mới khai rằng đã đem bé gái cho một người phụ nữ tên Lệ, ở khu vực Gia Bình, gần ngay chỗ chị Liễu sống. Thông qua họ hàng, chị Liễu đã được tìm tới con gái.

Người mẹ hoàn toàn bất ngờ khi biết con mình chẳng hề ở đâu xa mà ngay xóm chị Liễu sinh sống. Được biết, chị Hồng giờ đã 32 tuổi, có một tổ ấm gia đình hạnh phúc. Người cậu cho chị Liễu biết, từ lâu chị Hồng cũng biết mình là con nuôi, vài lần hỏi về thân thế, gốc gác nhưng không ai nói gì cho chị biết.

"Ông cậu cho con bé xem video của tôi, nó khóc, nói rằng con ở trước mắt mẹ mà sao mẹ con con không gặp nhau. Nó cũng có lên mạng đi tìm mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao lại bỏ con. Nhưng thực tình thì tôi có bỏ nó đâu. Cậu nó hỏi tiếp, thế giờ có muốn gặp lại mẹ không? Nó bảo nó sốc lắm, nó mới sinh em bé xong, để một thời gian nữa nguôi ngoai nó sẽ thu xếp gặp lại mẹ... Chắc nó vẫn còn giận tôi" - chị Liễu bày tỏ.

Câu nói của chị Hồng khiến người mẹ cũng man mác buồn xen lẫn chút mừng vui khấp khởi. Chị tâm sự dẫu con gái có từ chối gặp, không nhận mẹ thì chị cũng chấp nhận. Giờ đây, chị Liễu chỉ cần thấy con khỏe mạnh, sống an yên, hạnh phúc, vậy là đủ!