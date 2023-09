Liên quan đến vụ việc mẹ sát hại con 2 tuổi rồi tự tử khi đang điều trị Covid-19 tại Hải Dương, trao đổi với Tri thức và cuộc sống, ông Nguyễn Hoài Bắc – Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết hoàn cảnh gia đình của chị N. rất khó khăn. Người con thứ 2 bị khuyết tật, hai vợ chồng chỉ là lao động tự do.

“Hai vợ chồng chị N. là lao động tự do, có 3 con và thuộc diện hộ khó khăn. Gia định chị N. có một cháu thứ 2, 8 tuổi bị khuyết tật. Hàng năm các đoàn thể chính trị, UBND phường cũng quan tâm. Phường cũng đưa cháu thứ 2 bị khuyết tật vào diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng” - ông Bắc cho biết.

Ở địa phương, hai vợ chồng chị N. sống hiền lành, hòa thuận, không mâu thuẫn với ai. Do đó, sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Lãnh đạo phường Sao Đỏ cho hay thêm, tối 30/3, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con chị N. đã được đưa đi hỏa thiêu. Lễ tang hai mẹ con chị N. được gia đình tổ chức vào lúc 8h sáng nay 31/3 và sẽ an táng vào lúc 15h chiều cùng ngày.