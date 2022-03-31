Hé lộ gia cảnh đầy xót xa của người mẹ nghi sát hại con rồi tự tử ở Hải Dương

Xã hội 31/03/2022 13:55

Lãnh đạo phường Sao Đỏ cho biết, hoàn cảnh gia đình chị N. rất khó khăn do có con thứ 2 bị khuyết tật.

Liên quan đến vụ việc mẹ sát hại con 2 tuổi rồi tự tử khi đang điều trị Covid-19 tại Hải Dương, trao đổi với Tri thức và cuộc sống, ông Nguyễn Hoài Bắc – Chủ tịch UBND phường Sao Đỏ cho biết hoàn cảnh gia đình của chị N. rất khó khăn. Người con thứ 2 bị khuyết tật, hai vợ chồng chỉ là lao động tự do.

 

“Hai vợ chồng chị N. là lao động tự do, có 3 con và thuộc diện hộ khó khăn. Gia định chị N. có một cháu thứ 2, 8 tuổi bị khuyết tật. Hàng năm các đoàn thể chính trị, UBND phường cũng quan tâm. Phường cũng đưa cháu thứ 2 bị khuyết tật vào diện hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng” - ông Bắc cho biết.

Ở địa phương, hai vợ chồng chị N. sống hiền lành, hòa thuận, không mâu thuẫn với ai. Do đó, sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Lãnh đạo phường Sao Đỏ cho hay thêm, tối 30/3, cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và thi thể hai mẹ con chị N. đã được đưa đi hỏa thiêu. Lễ tang hai mẹ con chị N. được gia đình tổ chức vào lúc 8h sáng nay 31/3 và sẽ an táng vào lúc 15h chiều cùng ngày.

Hé lộ gia cảnh đầy xót xa của người mẹ nghi sát hại con rồi tự tử ở Hải Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Viẹtnamnet

Trước đó, theo Vietnamnet đưa tin, sáng 31/3, lãnh đạo TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương cho biết: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 đến 6h chiều tối qua. Người mẹ được xác định bị trầm cảm nên đã ra tay sát hại con và tự tử. Khi được phát hiện, 2 mẹ con đã tử vong”.

Ông Hoàng Ngọc Lân - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh cho biết, người mẹ tên B. (43 tuổi) và con trai (2 tuổi). Hôm 28/3, bé trai sốt trên 40 độ C nên hai mẹ con được chuyển vào khu điều trị F0 của trung tâm y tế. Hai mẹ con đều mắc Covid-19 nhưng không thuộc trường hợp nặng, sức khỏe trước khi xảy ra sự việc đã ổn định.

“Hình ảnh từ camera cho thấy, khoảng 17h20 hôm qua, bà B bế con đi ra đi vào. Phòng bên cạnh có bệnh nhân mới ra viện, không còn ai nên bệnh viện mở cửa cho lau khử khuẩn. Người này đã bế con vào trong phòng đó và không thấy ra.

Khoảng hơn 18h người nhà mang hoa quả đến nhưng gọi điện không được nên cùng bác sĩ của kíp trực đi tìm nhưng không thấy. Bác sĩ kiểm tra căn phòng mà bệnh nhân bế con vào thì thấy cửa khoá trái. Khi phá cửa, mọi người phát hiện thi thể 2 mẹ con nằm dưới nền nhà” - ông Lân cho biết. 

Các bệnh nhân cùng phòng cũng cho hay, người phụ nữ này không có biểu hiện gì bất thường, thi thoảng chỉ kêu ca buồn về kinh tế gia đình khó khăn. Bà B. còn có một người con 8 tuổi bị bệnh hiểm nghèo.

 

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