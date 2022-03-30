Kinh hoàng: Người phụ nữ bị gã say rượu sát hại tàn độc, hiếp dâm rồi phi tang xác xuống giếng

Xã hội 30/03/2022 11:04

Sau khi sát hại chị H., Giang thực hiện hành vi hiếp dâm rồi kéo thi thể cùng chiếc xe máy của nạn nhân vứt xuống giếng nhằm phi tang.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án giết người, hiếp dâm rồi phi tang xác dưới giếng. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, tối 14/3, chị Trịnh Thị H. (SN 1976; trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đi vào rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Tuy nhiên, đến hôm sau, người thân vẫn không thấy chị H. về nên vào rẫy cà phê tìm kiếm.

Khi đến rẫy, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động nhưng không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được. Đến chiều 15/3, người em trai mới tá hỏa phát hiện thi thể chị H. và chiếc xe máy ở dưới giếng nước tại rẫy cà phê nên trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan. Kết quả khám nghiệm xác định chị H. bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong, bị xâm hại tình dục.

 

Kinh hoàng: Người phụ nữ bị gã say rượu sát hại tàn độc, hiếp dâm rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh 1
Rah Lan Giang (áo đen) bị cơ quan chức năng dẫn đến hiện trường vụ án để thực nghiệm - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của báo Công an nhân dân, sau 2 tuần tích cực truy xét, lực lượng Công an đã xác định danh tính kẻ thủ ác. Cơ quan điều tra xác định tối 14/3, tại thôn la Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh có hai nhóm thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu trong làng, cách rẫy cà phê của nạn nhân khoảng 100m.

Trong đó, đối tượng Rah Lan Giang (SN 2001, trú cùng thôn) mang nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc. Tiếp xúc ban đầu, Giang tỏ ra lầm lỳ, ít nói, lảng tránh câu hỏi, ánh mắt của điều tra viên. Qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng, chiều 28/3, Rah Lan Giang đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Giang, sau khi uống rượu với nhiều người trong làng, đối tượng về nhà cãi nhau với gia đình rồi bỏ ra chòi rẫy ngủ. Đến 21h ngày 14/3, khi đi qua vườn cà phê thấy chị H. đang rọi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để tránh bị chị H. phát hiện, Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bị người khác phát hiện, đối tượng đã kéo lê thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết.

Ông Hồ Sỹ Quang (Thôn trưởng thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) - là nhân chứng của vụ việc được cơ quan chức năng mời tham gia quá trình thực nghiệm điều tra cho biết: “Vụ án mạng khiến người dân trong thôn hoảng sợ không dám đi rẫy, thậm chí có người còn nghi ngờ nhau gây mất đoàn kết. Khi biết tin hung thủ bị bắt, bà con rất vui mừng. Tôi mong cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm đối tượng này. Chỉ vì uống rượu, hắn đã không làm chủ được hành vi, nhẫn tâm cướp đi tính mạng của người khác, rồi thực hiện hành vi man rợ, đê hèn, mất hết tính người”.

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Sau khi nghe tin chị Nguyễn Thị T. bị sát hại dã man, những người trong gia đình đều vô cùng bàng hoàng và không khỏi xót xa.

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